Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
56 минут назад

Как бюджетно обновить интерьер в квартире: советы дизайнера

РИА "ФедералПресс"

Часто хочется как-то освежить квартиру, но на полноценный ремонт нет средств. Дизайнер интерьеров Евгения Биркая рассказала, как бюджетно обновить свое жилище со старой мебелью.

Как бюджетно обновить интерьер в квартире: советы дизайнера
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужно понимать, что хочет хозяин квартиры и что подразумевает слово «обновление». Если просто на старой мебели сменить обивку, то это тоже не слишком бюджетно», – отметила Биркая.

Дизайнер добавила, что нужно начать с разбора старой мебели и оставить только то, что действительно радует глаз. Остальное можно смело выбрасывать.

На том, что оставили, можно отреставрировать, заменить ручки и так далее. Самое быстрое и бюджетное обновление интерьера – это текстиль, добавила Евгения Биркая. То есть вложиться немного в покупку новых штор, подушек, обивки, ковров и других вещей.

Однако здесь тоже нельзя повесить одну шторку, которая перекроет пол-окна. Ткани должны быть в одном стиле: если вешаем шторы, то похожий акцент нужно сделать в подушках, рассказала дизайнер.

Можно дополнить потолок гирляндами. Или же перекрасить имеющуюся люстру или плафон.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие интерьеры предпочитают любители кино.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители