Как бюджетно обновить интерьер в квартире: советы дизайнера

Часто хочется как-то освежить квартиру, но на полноценный ремонт нет средств. Дизайнер интерьеров Евгения Биркая рассказала, как бюджетно обновить свое жилище со старой мебелью.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Нужно понимать, что хочет хозяин квартиры и что подразумевает слово «обновление». Если просто на старой мебели сменить обивку, то это тоже не слишком бюджетно», – отметила Биркая.

Дизайнер добавила, что нужно начать с разбора старой мебели и оставить только то, что действительно радует глаз. Остальное можно смело выбрасывать.

На том, что оставили, можно отреставрировать, заменить ручки и так далее. Самое быстрое и бюджетное обновление интерьера – это текстиль, добавила Евгения Биркая. То есть вложиться немного в покупку новых штор, подушек, обивки, ковров и других вещей.

Однако здесь тоже нельзя повесить одну шторку, которая перекроет пол-окна. Ткани должны быть в одном стиле: если вешаем шторы, то похожий акцент нужно сделать в подушках, рассказала дизайнер.

Можно дополнить потолок гирляндами. Или же перекрасить имеющуюся люстру или плафон.