Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Макраме и фотографии: как украсить квартиру, не захламив ее

РИА "ФедералПресс"

Интернет пестрит всевозможными идеями по дизайну квартир и предлагает все делать своими руками: картины, поделки и многое другое. Дизайнер интерьеров Евгения Биркая рассказала, как лучше всего украсить свое жилище.

Как украсить квартиру, не захламив ее
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вещи своими руками, если они сделаны не кустарно, сейчас наоборот все стремятся привнести в любой интерьер. Единственное – это не должно быть какой-то мелочевкой, потому что она захламляет», – поделилась дизайнер.

Она добавила, что все хотят какой-то индивидуальности. Сейчас возвращается тренд на макраме, рассказала Евгения Биркая. Главное – не забывать чистить все эти предметы, иначе любой интерьер превратится в бардак.

Можно сделать настольную лампу своими руками, картину, развешать свои фотографии и так далее. Важно оформлять все в едином стиле и не вывешивать все подряд, пояснила эксперт.

«Если мы размещаем на стене подборку фотографий, то нужно в какой-то одной стилистике рамы и сами фото», – отметила Биркая.

Например, если украсили стены портретами всей семьи, тогда не надо вывешивать еще и пейзаж. То же самое и с макраме: если это множество маленьких вещей, то лучше объединить их в одну композицию.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как бюджетно обновить свою квартиру. Советы дала дизайнер интерьеров Евгения Бирская.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители