Как украсить квартиру, не захламив ее

Интернет пестрит всевозможными идеями по дизайну квартир и предлагает все делать своими руками: картины, поделки и многое другое. Дизайнер интерьеров Евгения Биркая рассказала, как лучше всего украсить свое жилище.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вещи своими руками, если они сделаны не кустарно, сейчас наоборот все стремятся привнести в любой интерьер. Единственное – это не должно быть какой-то мелочевкой, потому что она захламляет», – поделилась дизайнер.

Она добавила, что все хотят какой-то индивидуальности. Сейчас возвращается тренд на макраме, рассказала Евгения Биркая. Главное – не забывать чистить все эти предметы, иначе любой интерьер превратится в бардак.

Можно сделать настольную лампу своими руками, картину, развешать свои фотографии и так далее. Важно оформлять все в едином стиле и не вывешивать все подряд, пояснила эксперт.

«Если мы размещаем на стене подборку фотографий, то нужно в какой-то одной стилистике рамы и сами фото», – отметила Биркая.

Например, если украсили стены портретами всей семьи, тогда не надо вывешивать еще и пейзаж. То же самое и с макраме: если это множество маленьких вещей, то лучше объединить их в одну композицию.