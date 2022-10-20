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2 часа назад

Кинолог посоветовал не настойчиво гулять с собаками в дождь

Daily Moscowиещё 3

В дождливую погоду не стоит долго гулять с собаками, поскольку выгул против воли не пойдет питомцам на пользу. Об этом «РИАМО» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог посоветовал не настойчиво гулять с собаками в дождь
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

В дождливую погоду могут отказаться гулять даже самые активные собаки. Отвлекать в дождливую погоду могут усиливающиеся из-за влажности запахи. Это может беспокоить собак.

Голубев подчеркнул, что не стоит настойчиво выгуливать любимцев в дождь, достаточно дать им справить нужду, немного пройтись и отправиться домой, поскольку выгул против воли не пойдет на пользу питомцу,

Также в дождливую погоду животные с короткой шерстью и без шерсти могут мерзнуть. Во время озноба собака трясется и поджимает лапы, заметил кинолог. Если хозяин понимает, что собака замерзла, нужно возвращаться домой.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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