Кинолог посоветовал не настойчиво гулять с собаками в дождь

В дождливую погоду не стоит долго гулять с собаками, поскольку выгул против воли не пойдет питомцам на пользу. Об этом «РИАМО» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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В дождливую погоду могут отказаться гулять даже самые активные собаки. Отвлекать в дождливую погоду могут усиливающиеся из-за влажности запахи. Это может беспокоить собак.

Голубев подчеркнул, что не стоит настойчиво выгуливать любимцев в дождь, достаточно дать им справить нужду, немного пройтись и отправиться домой, поскольку выгул против воли не пойдет на пользу питомцу,