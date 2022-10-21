Названа главная ошибка, которую совершают садоводы осенью

"Иногда кто-то берет и в саду перекапывает каждую осень и каждую весну, а потом жалуется, почему у него много порослей, и почему практически никаких плодов не бывает. Конечно, вы перекапываете в саду, где облепиха, вишни, сливы, то есть растения с поверхностной корневой системой. Вы просто уничтожаете поверхностную корневую систему, раните корни. И идет многочисленная поросль, которая забирает у деревьев все силы", — объяснил Туманов.