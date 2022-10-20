Как мыть душевую кабину: 3 простых лайфхака

Все чаще жители мегаполисов выбирают установку душевой кабины, а не ванны. Она экономит место, выглядит стильно, позволяет принимать душ. Но ухаживать за кабиной непросто: не стенках, особенно если они не матовые, быстро появляются мыльные разводы.
Избавляться от них сложно и долго, поэтому многие откладывают это занятие, лишь усугубляя ситуацию. Профессионалы клининговых компаний предлагают эффективные способы отмыть душевую кабину, которые не отнимут много времени и сил.
Этот метод подходит для регулярного ухода за кабиной: раствор достаточно распылить на пластик, а затем вытереть насухо. Содержащийся в средстве ополаскиватель для посудомоечных машин поможет отталкивать грязь и мыльные капли.
Разведите полстакана перекиси водорода с половиной стакана спирта или водки, добавьте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и столько же ополаскивателя для посудомоечных машин. Разбавьте смесь двумя стаканами воды.
Как и первый метод, этот подойдет для постоянного ухода за душевой кабиной, но не справится с сильными загрязнениями. Зато раствор очень прост в приготовлении: разведите полчашки уксуса двумя стаканами воды, залейте в распылитель и тщательно разбрызгайте на панели душевой кабины.
Еще один экологичный способ, который отлично справляется с разводами: насыпьте в емкость 5 столовых ложек соды. Добавьте ложку лимонной кислоты и разбавьте водой. Обработайте стенки кабины и оставьте на 10—15 минут, после этого вытрите губкой. Распылите разведенный в воде уксус и протрите панели насухо.
Чистота панелей зависит не только от того, какие раствором вы ее моете, но и какие используйте приспособления. Идеальным считается резиновый скребок для стекла: он не оставляет разводов, но отлично отделяет грязь от панелей кабины.
Еще одно эффективное приспособление — меланиновые губки. Их можно использовать для очищения без специальных средств, губки отмоют даже серьезные загрязнения.
Специалисты советуют после каждого приема душа протирать кабину бумажными полотенцами, тогда на стеклах будет образовываться меньше разводов.