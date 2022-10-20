Как мыть душевую кабину: 3 простых лайфхака

Все чаще жители мегаполисов выбирают установку душевой кабины, а не ванны. Она экономит место, выглядит стильно, позволяет принимать душ. Но ухаживать за кабиной непросто: не стенках, особенно если они не матовые, быстро появляются мыльные разводы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Избавляться от них сложно и долго, поэтому многие откладывают это занятие, лишь усугубляя ситуацию. Профессионалы клининговых компаний предлагают эффективные способы отмыть душевую кабину, которые не отнимут много времени и сил.

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Способ №1

Этот метод подходит для регулярного ухода за кабиной: раствор достаточно распылить на пластик, а затем вытереть насухо. Содержащийся в средстве ополаскиватель для посудомоечных машин поможет отталкивать грязь и мыльные капли.

Разведите полстакана перекиси водорода с половиной стакана спирта или водки, добавьте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и столько же ополаскивателя для посудомоечных машин. Разбавьте смесь двумя стаканами воды.

Способ №2

Как и первый метод, этот подойдет для постоянного ухода за душевой кабиной, но не справится с сильными загрязнениями. Зато раствор очень прост в приготовлении: разведите полчашки уксуса двумя стаканами воды, залейте в распылитель и тщательно разбрызгайте на панели душевой кабины.

Способ №3

Еще один экологичный способ, который отлично справляется с разводами: насыпьте в емкость 5 столовых ложек соды. Добавьте ложку лимонной кислоты и разбавьте водой. Обработайте стенки кабины и оставьте на 10—15 минут, после этого вытрите губкой. Распылите разведенный в воде уксус и протрите панели насухо.

Чем мыть душевую кабину

Чистота панелей зависит не только от того, какие раствором вы ее моете, но и какие используйте приспособления. Идеальным считается резиновый скребок для стекла: он не оставляет разводов, но отлично отделяет грязь от панелей кабины.

Еще одно эффективное приспособление — меланиновые губки. Их можно использовать для очищения без специальных средств, губки отмоют даже серьезные загрязнения.