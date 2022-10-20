Как очистить от грязи вытяжку

Фильтр-решётка вытяжки со временем может сильно забиваться, из-за чего её продуваемость становится минимальной. Существует несколько эффективных способов очистки этого устройства, и каждый из них обладает определёнными преимуществами перед другими.

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Кухонная вытяжка предназначена в основном для избавления от запаха дыма, гари и различных примесей в воздухе, которые возникают во время приготовления пищи. Особенно важно иметь вытяжку там, где кухня объединена со спальней, гостиной или другой комнатой.

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Если вытяжка сильно загрязнена, то она может полностью выйти из строя или же будет работать, но плохо. То, как часто нужно чистить вытяжку, зависит от частоты пользования плитой. Допустим, если проживает в доме 1-2 человека и готовят редко, то процедуру очистки можно проводить каждые два месяца, а если семья большая - как минимум раз в месяц.

В вытяжка производители ставят разные фильтры. Их основных типа - два. Это угольный (фильтр тонкой очистки) и жировой (фильтр грубой очистки). Первый при загрязнении придётся полностью менять, а второй - не всегда (так как он может быть одноразовым или многоразовым).

Что касается собственно способов очистки вытяжки, то их три. Избавляться от жира и грязи можно при помощи бытовой химии, народных средств, посудомоечной машины либо парогенератора.

Не забудьте при этом перед началом очистки отключить от сети вытяжку и достать из неё фильтр.

Если вы хотите попробовать какие-то народные средства, то во время самой процедуры откройте форточку и делайте всё в хозяйственных перчатках. Из народных средств используется уксусная кислота (если грязи много - замочите решётку в 70-процентной уксусной кислоте хотя бы на полчаса; если грязи и жира «средне», то разбавьте кислоту водой (1:1) перед замачиванием в этой смеси решётки; если загрязнений мало - протрите всё тряпкой, смоченной в уксусе), нашатырный спирт (разведите 100 мл спирта в 3,5 л тёплой воды, залейте получившимся раствором решётку, а затем оставьте всё на 3-4 часа), сода и хозяйственное мыло (чтобы избавиться от липкого жира, натрите на тёрке 100 г обычного мыла, а стружку добавьте в тёплую воду с 5 ложками соды; после этого поместите туда решётку и кипятите 20-30 минут на слабом огне), только сода (сначала нужно поместить в ёмкость с водой решётку, затем поставить её на огонь и по мере кипячения добавлять понемногу соду (около 0,5 стакана соды на 10 л воды); всё должно занять 30 минут), лимонный сок (при небольшой грязи вы можете использовать пару лимонов или лимонную кислоту).

Также сегодня существуют спреи, порошки, пенки, гели для избавления от загрязнений. Но они вредят организму, хотя и быстро удаляют грязь и жир.

Кроме того, вы можете просто погрузить в посудомойку решётку вытяжки, а затем выбрать самую длительную программу мойки. Но фильтр, изготовленный из алюминия, мыть в такой машине нельзя.