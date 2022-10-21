Как подготовить сад к зиме

Позаботиться об урожае будущего года, можно уже сейчас. "Рамблер" рассказывает, как подготовить садовые деревья к зиме.

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Уборка

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Обязательно уберите все упавшие плоды, не оставляйте их гнить на земле, чтобы не распространять возможные болезни и не привлекать насекомых-вредителей. Листву можно сгрести в кучу и присыпать известью. Весной это можно использовать как удобрение.

Обрезка

Осенью проводится санитарная обрезка ветвей. Нужно удалить все подгнившие, старые, больные ветви, которые могут стать источником болезней. Срезы можно обработать садовым варом.

Лечение

Если на стволе и ветвях вы заметили лишайники, мхи, грибковые поражения или насекомых-паразитов, дерево нужно пролечить. Мхи, лишайники, грибы-трутовики удаляются механически, затем поверхность аккуратно зачищается. После этого можно обработать фунгицидными препаратами. Против насекомых используйте инсектициды.

Для профилактики коккомикоза, мучнистой росы и парши стволы деревьев нужно обработать следующими растворами:

мочевина - 500 граммов на 10 литров воды,

медный купорос - 300 граммов на 10 литров воды,

хозяйственное мыло с кальцинированной содой - 50 граммов плюс 400 граммов соответственно на 10 литров воды.

Также можно применять готовые препараты, которые продаются в садовых и хозяйственных магазинах.

Рыхление

Почву в приствольным круге нужно прорыхлить. Это нужно для того, чтобы личинки насекомых-вредителей вымерзли за зиму. Но лопата для этих целей не годится, можно повредить корни. Используйте вилы.

Полив

Действительно осень может засушливой, и если сильные морозы ударят раньше, чем выпадет снег, корни могут пересохнуть, замерзнуть, а дереву весной может быть трудно восстановиться. Чтобы этого не произошло, почву в приствольном круге нужно пролить из расчета 50 литров воды на квадратный метр. Обратите внимание, то вода должна быть примерно на пять градусов теплее воздуха.

Покраска

Осенью, как и весной, стоит покрасить деревья специальной садовой краской. Если краски нет, можно побелить известью. Это убережет ствол дерева насекомых вредителей.

Защита ствола