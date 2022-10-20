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2 часа назад

Дачникам и садоводам посоветовали успеть две вещи до наступления холодов

Lenta.ru

Перед зимой на садовом участке нужно обвязать деревья от мышей и срезать многолетние цветы, рассказала ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Две вещи, которые надо успеть до наступления холодов, она назвала дачникам и садоводам в беседе с «Радио Sputnik».

Дачникам посоветовали успеть две вещи до наступления холодов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Вороновой, срезать многолетние цветы необходимо, поскольку весной ботва будет мешать.

«При ее уборке мы можем повредить ростки, которые очень рано стартуют. Поэтому ее надо осенью срезать и сложить в компост. Кроме того, в остатках стеблей мыши могут устроить норки», — предупредила она.

Также, продолжила Воронова, ботва является рассадником болезней растений, которые могут перезимовать на грядке, если не срезать лишнее.

«В грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас еще тепло и они могут подопреть», — посоветовала садовод.

Дом и сад,Ольга Воронова,
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