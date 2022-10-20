Дачникам посоветовали успеть две вещи до наступления холодов

«В грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас еще тепло и они могут подопреть», — посоветовала садовод.