3 лайфхака для тех, кто ненавидит гладить

Глажка отнимает уйму сил и времени – особенно, когда привести в порядок нужно одежду всей семьи. К счастью, есть несколько лайфхаков, которые заставят обращаться к утюгу только в самых крайних случаях. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Задумав обновить гардероб, присмотритесь к вещам из немнущихся тканей. К ним относятся лен, мягкий трикотаж и хлопок. Чтобы такие вещи разгладились, после стирки их достаточно повесить на плечики.
Забудьте о привычке оставлять постиранные вещи надолго в стиральной машинке. После стирки одежду необходимо сразу же развесить. Чем дольше влажная одежда остается внутри барабана, тем более мятой она окажется, когда высохнет.
Развесьте одежду на плечиках в ванной комнате, включите горячую воду и закройте дверь. Спустя некоторое время загляните в ванную и удивитесь результату: от заломов на вещах не останется и следа. Этот способ идеально подойдет в момент, когда вам срочно нужно разгладить одну или несколько вещей.