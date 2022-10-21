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3 часа назад

3 лайфхака для тех, кто ненавидит гладить

Мира Маркина

Глажка отнимает уйму сил и времени – особенно, когда привести в порядок нужно одежду всей семьи. К счастью, есть несколько лайфхаков, которые заставят обращаться к утюгу только в самых крайних случаях. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

3 лайфхака для тех, кто ненавидит гладить
Фото: UnsplashUnsplash

Выбирайте немнущиеся ткани

Задумав обновить гардероб, присмотритесь к вещам из немнущихся тканей. К ним относятся лен, мягкий трикотаж и хлопок. Чтобы такие вещи разгладились, после стирки их достаточно повесить на плечики.

Развешивайте вещи сразу

Забудьте о привычке оставлять постиранные вещи надолго в стиральной машинке. После стирки одежду необходимо сразу же развесить. Чем дольше влажная одежда остается внутри барабана, тем более мятой она окажется, когда высохнет.

Используйте пар

Развесьте одежду на плечиках в ванной комнате, включите горячую воду и закройте дверь. Спустя некоторое время загляните в ванную и удивитесь результату: от заломов на вещах не останется и следа. Этот способ идеально подойдет в момент, когда вам срочно нужно разгладить одну или несколько вещей.

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