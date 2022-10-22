Какие товары к Новому году больно ударят по карману

Для торговцев Новый год — просто золотое время. Ведь когда ещё можно на самые обычные товары задрать цену так, что мама не горюй? А простой россиянин никуда не денется — к празднику всё равно нужно что-то покупать. Поэтому лучший способ сэкономить на новогодних покупках — это запастись всем необходимым заранее. Рассказываем о товарах, которые можно брать по обычной цене уже сейчас.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

За месяц-полтора до Нового года производители и продавцы начинают поднимать цены на алкоголь. Добавим к этому толпы людей в магазинах в последние дни декабря и дефицит спиртного на складах. Вишенка на торте — с января 2023 минимальные цены на алкогольные напитки вырастут на 5–10%. Так что вино, шампанское, пиво и алкоголь потяжелее лучше покупать заранее. Но тут есть риск выпить всё до 31 декабря, так что сэкономить удастся лишь самым стойким.

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Шоколадки и конфеты тоже можно покупать уже сейчас. К празднику на них обязательно поднимут цены. Но это только часть беды. Особо одарённые дельцы начнут на фоне ажиотажа продавать некачественный товар.

Увы, мандаринчиками в октябре особо не запасёшься. Но вот икрой — вполне можно. Этот продукт вообще продаётся в основном под Новый год. Так что нетрудно догадаться, что скоро цена на деликатес начнёт стремительно расти.

То же самое относится к ингредиентам для новогодних блюд — оливье, крабового салата, селёдки под шубой и т.д. Заранее можно брать зелёный горошек, консервированную кукурузу и другие продукты с долгим сроком годности.

С едой разобрались, а что с остальным?

Если планируете обновить новогодние украшения, то лучше делать это как можно раньше. Большинство людей спохватится в декабре, и тогда на низкие цены уже можно не рассчитывать. Тут как с икрой — игрушки, дождики, гирлянды массово продаются только под Новый год.

Кстати, покупку детских товаров и подарков тоже не стоит откладывать на последние дни декабря. К празднику будут дорожать настольные игры, развивающие игрушки, наборы для опытов и творчества и т.п.

А вот что на самом деле может разорить — так это подарочная техника. Смартфоны и ноутбуки и так недёшево стоят, а под Новый год их и вовсе начинают сбывать втридорога. И пусть не вводят вас в заблуждение так называемые «предновогодние скидки».