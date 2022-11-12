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1 час назад

Зачем класть соль в стиральную машину

Мира Маркина

Соль все привыкли использовать, прежде всего, в кулинарии, но в решении некоторых бытовых вопросов она тоже может стать незаменимым помощником. Например, некоторые хозяйки рекомендуют добавлять ее в стиральную машину. Для чего они советуют это делать, читайте в материале «Рамблера».

Зачем класть соль в стиральную машину
Фото: Кадр из фильма "Ма Ма"Кадр из фильма "Ма Ма"

По словам опытных хозяек, соль отлично помогает справляться с серым налетом на вещах, сохранить цвет, избавить вещи от переизбытка стирального порошка и всевозможных загрязнений, а еще она неплохо смягчает воду.

Для того, чтобы проверить этот лайфхак в действии, необходимо просто положить пару столовых ложек обычной соли в отсек для стирального порошка и включить необходимый для стирки режим. Добавить соль можно и просто в барабан стиральной машины.

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Следует помнить, что если вы решите воспользоваться этим лайфхаком, после окончания цикла стирки необходимо включить еще раз режим полоскания, чтобы на вещах не осталось крупинок соли.

Стирка с солью поможет избавить вещи от трудно выводимых пятен и сделает одежду приятной наощупь.

Кроме того, еслии регулярно добавлять соль при стирке, стиральная машинка будет очищаться от всевозможных загрязнений и накипи.

Дом и сад,
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