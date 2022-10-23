Какие цветы можно пересадить с клумбы в горшок на зиму

Осенью природа умирает, чтобы весной возродиться. Это закон! Но иногда его можно нарушить, например, пересадив уличное растение в горшок и забрав его в дом. "Рамблер" рассказывает, какие цветы могут пережить зиму в квартире.

Фото: Unsplash Unsplash

Эустома

Видео дня

В южных странах эустома может выращиваться как многолетник, но российскую зиму этому цветку не пережить. Но в квартире куст эустомы вполне может дожить до весны, пока вновь не попадет в открытый грунт. то нужно сделать? Выкопать растение, внимательно осмотреть корни и побеги, убрать все засохшее и подгнившее, побеги укоротить минимум в два раза, срезать все бутоны и пересадить в горшок. Осторожнее с корнями, старайтесь их не повредить. Не забудьте на дно положить хороший слой дренажа.

Алиссум

Алиссум не зря пользуется любовью и садоводов-любителей, и ландшафтных дизайнеров. Растение неприхотливое, развивается быстро, пахнет вкусно. Конечно, не стоит думать, что оно будет расти вечно, но два-три года вполне может прожить. Осенью можно выкопать это растение, слегка обрезать и пересадить в кашпо. Поливать, досвечивать — без фанатизма.

Колеус

Это растение часто называют декоративной крапивкой. Оно неприхотливо и шикарно разрастается. Многие его выращивают в больших кашпо на улице. Зимой можно занести в дом до весны. А можно нарезать черенков и укоренить, а следующий весной высадить в открытый грунт уже большие и крепкие растения. Но колеус обязательно нужно досвечивать, иначе его листья потеряют всю декоративность.

Герань

Неубиваемая красотка, которая способна выжить в любых условиях. Подготовьте горшки и кашпо, пересадите растение и верните на подоконник. Поливайте раз в неделю. Кстати, герань спокойно может пережить зиму без досветки даже на северных окнах.

Дихондра