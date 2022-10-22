Как ускорить созревание компоста

Одно из самых питательных органических удобрений – компост, способно «преобразить» почву. Он насыщает землю полезными минералами, помогает растениям набирать зеленую массу и давать хороший урожай. Но чтобы сделать компост, требуется много времени. Материал, что вы закладываете сегодня, готов будет через год.
Но если применить несколько хитростей, процесс созревания удобрения пойдет быстрее.
Так, быстрее всего перепревает компост в черных мешках. Здесь работает сразу несколько факторов – повышенная температура, отсутствие воздуха и «парниковый эффект».
Однако не все могут укладывать компост в мешки. У многих для этого удобрения отведена специальная яма или ящик. Здесь тоже можно немного «поторопить» удобрение. Достаточно добавлять периодически мочевину и картофельный крахмал.
Мочевина повышает температуру внутри кучи. С одной стороны компост так быстрее «готовится», с другой – обеззараживается, все вредные бактерии гибнут.
Крахмал как полисахарид пригоден для почвы и растений, помогает насыщать компост.
Смешайте в равных количествах крахмал и мочевину и засыпайте в компостную яму или кучу раз в 2 недели по 3 столовых ложки.