Как ускорить созревание компоста

Одно из самых питательных органических удобрений – компост, способно «преобразить» почву. Он насыщает землю полезными минералами, помогает растениям набирать зеленую массу и давать хороший урожай. Но чтобы сделать компост, требуется много времени. Материал, что вы закладываете сегодня, готов будет через год.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Но если применить несколько хитростей, процесс созревания удобрения пойдет быстрее.

Так, быстрее всего перепревает компост в черных мешках. Здесь работает сразу несколько факторов – повышенная температура, отсутствие воздуха и «парниковый эффект».

Однако не все могут укладывать компост в мешки. У многих для этого удобрения отведена специальная яма или ящик. Здесь тоже можно немного «поторопить» удобрение. Достаточно добавлять периодически мочевину и картофельный крахмал.

Мочевина повышает температуру внутри кучи. С одной стороны компост так быстрее «готовится», с другой – обеззараживается, все вредные бактерии гибнут.

Крахмал как полисахарид пригоден для почвы и растений, помогает насыщать компост.