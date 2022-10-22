Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
39 минут назад

Садоводам рассказали, как избавиться от морковной мухи

Крестьянская жизньиещё 1

Чем обработать грядки из-под моркови, чтобы ситуация не повторилась на будущий год, и нужно ли это делать?

Садоводам рассказали, как избавиться от морковной мухи
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как рассказали специалисты, грядки не надо ничем обрабатывать, ведь на следующий год морковь там выращивать уже нельзя. Что-то класть в почву осенью тоже бесполезно.

По народной примете, защиту от морковной мухи надо проводить во время цветения сирени. Морковная муха в это время откладывает яйца на поверхность почвы, как только начинает завязываться молодая морковка. Муху привлекает ее запах. Поэтому, когда продергивают морковь, надо стараться меньше повреждать корнеплод.

Посадки моркови надо обработать любым препаратом-инсектицидом. После моркови можно посадить все что угодно, кроме самой моркови и растений семейства сельдереевых – петрушки, укропа, сельдерея.

Осенью обязательна перекопка почвы, желательно в холодное время, чтобы спрятавшиеся на зиму личинки и жуки, в том числе морковная муха, при этом оказались наверху и погибли от холода.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители