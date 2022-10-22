Садоводам рассказали, как избавиться от морковной мухи

Чем обработать грядки из-под моркови, чтобы ситуация не повторилась на будущий год, и нужно ли это делать?

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Как рассказали специалисты, грядки не надо ничем обрабатывать, ведь на следующий год морковь там выращивать уже нельзя. Что-то класть в почву осенью тоже бесполезно.

По народной примете, защиту от морковной мухи надо проводить во время цветения сирени. Морковная муха в это время откладывает яйца на поверхность почвы, как только начинает завязываться молодая морковка. Муху привлекает ее запах. Поэтому, когда продергивают морковь, надо стараться меньше повреждать корнеплод.

Посадки моркови надо обработать любым препаратом-инсектицидом. После моркови можно посадить все что угодно, кроме самой моркови и растений семейства сельдереевых – петрушки, укропа, сельдерея.