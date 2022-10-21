Россиянам рассказали о последних посадках

До конца осени на даче имеет смысл посадить яблони, виноград и другие плодовые культуры, рассказала ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов Ольга Воронова . В интервью радио Sputnik она перечислила россиянам растения, посадку которых надо осуществить под зиму, а также озвучила основные задачи по подготовке участка к новому сезону.

Все плодовые деревья и кустарники лучше высаживать в течение октября, а не весной, уверена Воронова. По ее словам, смородина, крыжовник, яблони, груши и даже виноград способны «пересидеть» холода и прижиться. Среди других рекомендованных к последней посадке культур она назвала любые хвойные растения и декоративные культуры с древесным стеблем, в том числе гортензии. Исключение составляют только розы. «Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью, потому что весной саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают», — объяснила садовод.