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2 часа назад

Россиянам рассказали о последних посадках

Lenta.ru

До конца осени на даче имеет смысл посадить яблони, виноград и другие плодовые культуры, рассказала ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов Ольга Воронова. В интервью радио Sputnik она перечислила россиянам растения, посадку которых надо осуществить под зиму, а также озвучила основные задачи по подготовке участка к новому сезону.

Россиянам рассказали о последних посадках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Все плодовые деревья и кустарники лучше высаживать в течение октября, а не весной, уверена Воронова. По ее словам, смородина, крыжовник, яблони, груши и даже виноград способны «пересидеть» холода и прижиться. Среди других рекомендованных к последней посадке культур она назвала любые хвойные растения и декоративные культуры с древесным стеблем, в том числе гортензии. Исключение составляют только розы. «Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью, потому что весной саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают», — объяснила садовод.

Кроме того, до наступления холодов необходимо удобрить почву подкормками или золой, чтобы восполнить ценные вещества, которые ушли вместе с урожаем, посоветовала садовод. Также стоит обрезать стебли многолетних цветов — весной при уборке ботвы можно повредить нежные молодые побеги растений. Заключительным этапом дачных работ должна стать обвязка деревьев для защиты от мышей, которую стоит провести в ноябре, иначе деревья могут подопреть из-за теплой погоды.

Дом и сад,Ольга Воронова,
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