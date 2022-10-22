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1 час назад

Эксперты рассказали, почему опасно хранить специи на кухне

Волгоградская правда

Американские ученые заметили, что хранение специй в кухонных контейнерах может обернуться серьезным заболеванием.

Эксперты рассказали, почему опасно хранить специи на кухне
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Исследователи из Школы экологических и биологических наук Рутгерса и Университета штата Северная Каролина уверены в том, что на баночки оседают вредные микроорганизмы, которые дальше распространяются по всему дому. Во время приготовления блюд из мяса особенно велики шансы заражения.

Ученые на конкретных примерах показали, как вирусы перемещаются по кухне. Для этого они провели безопасный эксперимент с участием сотен добровольцев.

По итогам наблюдения выяснилось, что во время приготовления пищи люди чаще всего касаются контейнеров для специй немытыми руками, пишет издание MedicalXpress.

Исследователи считают, что это может привести к тому, что в организм человека попадут микроорганизмы, вызывающие сальмонеллёз или кампилобактериоз.

Авторы статьи напомнили о важности мытья рук и дезинфекции поверхностей на кухне.

Дом и сад,
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