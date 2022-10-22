Агроном рассказал, как правильно размножить виноград

Подготовку для размножения винограда лучше всего начинать в апреле.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

– Виноград достаточно хорошо размножается отрезками лозы, – рассказывает руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров. – Это теплолюбивое растение начинает вегетацию позже других садовых культур. Для вегетативного размножения плети винограда можно будет заготовить в апреле. Тем более что многие садоводы обрезают виноград весной, а после обрезки остается отличный материал для черенкования.

Заготовленную лозу можно хранить в холодильнике, завернув в полиэтилен. Для посадки нарезают чубуки в виде отрезков лозы длиной 30–40 см с 4–5 почками. Нижний срез делают под почкой наискось, а верхний – над почкой. Острым ножом делают продольные насечки у основания чубука и опудривают стимулирующим образование корней средством или помещают на 6–8 часов в раствор гетероауксина.

Затем чубук высаживают в парник или горшок с влагоемким плодородным грунтом. Его заглубляют на 20–25 см таким образом, чтобы над поверхностью остались 2–3 почки. Если поставить чубук в воду, то он тоже образует корни. Сначала распустятся почки и появятся листья, а затем прорастут корни.