Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Агроном рассказал, как правильно размножить виноград

Крестьянская жизнь

Подготовку для размножения винограда лучше всего начинать в апреле.

Агроном рассказал, как правильно размножить виноград
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

– Виноград достаточно хорошо размножается отрезками лозы, – рассказывает руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров. – Это теплолюбивое растение начинает вегетацию позже других садовых культур. Для вегетативного размножения плети винограда можно будет заготовить в апреле. Тем более что многие садоводы обрезают виноград весной, а после обрезки остается отличный материал для черенкования.

Заготовленную лозу можно хранить в холодильнике, завернув в полиэтилен. Для посадки нарезают чубуки в виде отрезков лозы длиной 30–40 см с 4–5 почками. Нижний срез делают под почкой наискось, а верхний – над почкой. Острым ножом делают продольные насечки у основания чубука и опудривают стимулирующим образование корней средством или помещают на 6–8 часов в раствор гетероауксина.

Затем чубук высаживают в парник или горшок с влагоемким плодородным грунтом. Его заглубляют на 20–25 см таким образом, чтобы над поверхностью остались 2–3 почки. Если поставить чубук в воду, то он тоже образует корни. Сначала распустятся почки и появятся листья, а затем прорастут корни.

После их появления следует подкормить молодое растение раствором микроэлементов и комплексным удобрением. Пересаживают растения в открытый грунт в июне. Так что осталось дождаться нового дачного сезона.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители