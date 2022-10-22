Россиянам рассказали, как использовать водку

В стране, где предложить гостю сто граммов считается хорошим тоном, говорить о вреде водки просто бесполезно, но врачи не сдаются. Они подчёркивают, что алкоголь вреден в любом количестве и качестве, но есть и редкие исключения. Их секрет — употреблять водку не внутрь, а снаружи. Например, протирать ей укусы насекомых и обрабатывать небольшие ранки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Водка замечательно избавляется от запахов, поэтому ей можно протирать одежду и мебель (например, холодильники — хозяйкам на заметку), а также обеззараживать поверхности. В народе любят ещё натирать тело водкой при высокой температуре — спирт испаряется и сбивает жар. В кулинарии используют коньяк и ликёр, на вине жарят, а водку иногда добавляют в уху, но это всё — ради вкуса, тем более что алкоголь проходит тепловую обработку. Иных способов полезного употребления водки нет, на что бы ни надеялись любители накатить.

Для них у врачей есть только печальные новости. Дневная норма крепкого алкоголя для мужчины — 50 граммов, а для женщины — 30, причём не ежедневная, тут нужно подчеркнуть. Частое употребление обычно приводит к расстройствам психики, проблемам с вестибулярным аппаратом и памятью, и это только начало.

От алкоголя на несколько дней повышается давление и начинает барахлить работа сердца и сосудов. А из-за высокой кислотности водка разъедает слизистую желудка, что приводит к язвам, гастритам и проблемам с кишечником. А про поражения печени даже и рассказывать страшно.

В итоге специалисты советуют держать в холодильнике бутылочку водки для хозяйственных нужд — поверхность обезжирить перед приклеиванием или компрессик наложить. Но внутрь её лучше не употреблять даже по праздникам.