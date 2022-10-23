Собаки различают человеческие языки

Если на улице вы пройдёте мимо человека, который произносит незнакомые слова, вы точно поймёте, что он или она говорит на иностранном языке. И возможно, по звучанию речи сможете предположить, на каком именно. А понимают ли собаки, когда люди вокруг начинают говорить на другом языке?

Фото: Petstory Petstory

Этим же вопросом задалась нейробиолог Лаура В. Куайя, когда переехала из Мексики в Венгрию вместе со своим бордер-колли.

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“Нам точно известно, что даже младенец понимает, что, например, мама говорит с ним на одном языке, а папа — на другом, — объяснила Куая. — Но не всё ли равно собакам? Распознают ли они это вообще? Мы ведь никогда не обращаем внимание наших собак на то, как звучит тот или иной язык”.

Чтобы найти ответ на свой вопрос, Куайя и её исследовательская команда из Университета Этвоша Лоранда в Будапеште обучили восемнадцать собак разных пород. Среди них, кстати, был и хвостик самой учёной. К каждому из животных подключали аппарат, который отслеживал его мозговую активность, пока он слушал запись аудиокниги “Маленький принц” на испанском или венгерском. Ранее каждая из собак слышала от хозяев только один из этих двух языков.

Исследователи обнаружили, что два языка активизируют разные модели активности в той части мозга, которая обрабатывает звуки. Это доказывает, что собаки, точно так же, как и люди, различают языки по звучанию, по-разному их воспринимают и реагируют на них.

“Это очень интересное исследование, потому что оно показывает, что способность улавливать звуки и ритмы знакомого языка доступна не только людям”, — говорит Амрита Малликарджун, исследователь из Пенсильванского ветеринарного центра служебных собак в Филадельфии.

Исследователи также обнаружили, что пожилые собаки различают разные языки лучше, чем щенки и молодые пёсики.

“Похоже, что чем дольше собака живет со своими людьми, тем лучше она запоминает, как звучит их язык”, — поясняется в отчёте исследования.

Пожилые собаки различают разные языки лучше, чем щенки и молодые пёсики.

Команда также проверила, смогут ли собаки отличить реальную речь от неречи — набора звуков и слогов, в котором не было настоящих слов. Результаты просто поразительные! Вне зависимости от того, какой язык слушали собаки, они отлично понимали разницу между нелепицей и человеческой речью. Однако есть вероятность, что собаки просто реагировали на “естественность звука”, — говорит в заявлении соавтор исследования Рауль Эрнандес-Перес.