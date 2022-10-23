Бытовая химия смертельно опасна

Еженедельное использование чистящей и дезинфицирующей бытовой химии в течение 20 лет оказывает на здоровье такой же эффект, как выкуривание в течение 10-20 лет по пачке сигарет в день.

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Как пишет издание фонда Кеннеди The defender, средства бытовой химии воздействуют на мембраны, выстилающие легкие, и со временем повреждают пути доставки кислорода. Процесс этот медленный, люди почти не замечают ухудшения своего здоровья, списывая недомогание на другие болезни или возраст. А медики говорят о возникновении хронической обструктивной болезни легких. На это указывают многолетние исследования ученых из Бергенского университета в Норвегии.

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Бытовая химия, которую реклама навязывает как самый удобный и безопасный путь избавления от грязи, заполняет полки супермаркетов. Домашние хозяйки активно используют ее на кухне и при уборке помещений. И мало кто отдает себе отчет в том, что эти ароматные жидкости разрушают легкие, вызывают приступы астмы, повреждают нервную систему. В первую очередь они опасны для женщин, чаще всего ведущих домашнее хозяйство. Как утверждают ученые, бытовая химия может привести к выкидышам и сбоям менструального цикла. Самыми опасными считаются средства для чистки туалета и сливов на кухне и в ванной. В этой продукции применяют чрезвычайно активные химикаты, воздействие которых на человека еще до конца не изучено.

Яды бытовой химии поражают целые семьи. И это неудивительно: при уборке вы вдыхаете мелкие частицы компонентов чистящих средств, предназначенных для чистки пола. Причем использование такой химии далеко не всегда обязательно. «Салфетки из микрофибры и воды более чем достаточно для обычной уборки», - говорит участник норвежского исследования профессор Сесили Сванес.

В США домашние чистящие средства стали одной из главных причин регулярных вызовов специалистов из центров по борьбе с ядами. Эти центры были созданы из-за широкого распространения в стране опасной химической продукции. Многие химические товары распространяют летучие органические соединения, состоящие из множества компонентов. Оказавшись в воздухе, они вступают в реакцию с окисями азота, подвергаются тепловому воздействию и трансформируются в озон. А на солнечном свете превращаются в сверхмелкие частицы. Самые распространенные летучие органические соединения - это ароматизаторы, придающие бытовой химии запахи лимона и хвои. Надышавшиеся таких ароматов люди первым делом ощущают головную боль.

Ученые предупреждают, что, например, хлорсодержащий отбеливатель вступает в реакцию с аммиаком, при этом образуются токсичные соединения хлора и аммиака - хлорамины, их пары могут накапливаться в воздухе помещений. Хлорамин используется для дезинфекции поверхностей, при уборке лечебных и детских учреждений. Он взаимодействует с органическими веществами в воде, после чего появляется еще один побочный продукт - тригалометаны, которые, возможно, вызывают рак. Хотя хлорамин применяется многие годы, его влияние на здоровье человека еще толком не изучено, хотя предполагаемый список наносимого им вреда выглядит угрожающим.

Аммиак широко используется в средствах для мытья окон. Главное, чтобы при этом он не встретился с хлором. Хлорный отбеливатель также вступает в реакцию с продуктами, содержащими кислоты, например с теми, которые используются для мытья посуды. Реакция их с хлором порождает токсичный газ.

Эксперты считают, что в бытовой химии нет совершенно безопасных изделий, и поэтому советуют пользоваться такими безвредными, но не менее эффективными средствами, как пищевая сода, белый уксус, лимон, перекись водорода. Например, для очистки сливов и удаления засоров рекомендуется всыпать полчашки или чашку соды и влить столько же уксуса, закрыть слив и подождать 15 минут. Если после его открытия появятся пузыри, значит, средство сработало и можно залить кипяток. Издавна стекла окон мыли смесью воды и белого уксуса, что гораздо безопаснее, чем применение новейших химических очистителей. Уксус еще и хорошо дезинфицирует. Смесь лимонного сока, пищевой соды, уксуса с водой отлично очищает кухню и ванную комнату. Современный человек не задумывается о том, что относительно недавно люди в домашнем хозяйстве вполне обходились без химии. В лучшем случае у них под рукой были простейшее хозяйственное мыло и пищевая сода.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Елена Смирнова, ведущий эксперт экологического бюро:

На правильной бытовой химии стоит добровольная маркировка по ГОСТу Р 32478-2013. Ищите на этикетке назначение средства и состав: там должны быть указаны проценты содержания всех компонентов, меры предосторожности, способ применения и дозировка средства. Если производители не конкретизируют химические вещества в составе и не указывают способ применения, от таких средств нужно однозначно отказываться.