Что купить сейчас, чтобы сэкономить перед Новым годом

С наступлением зимы магазины заполнят новогодние товары. Однако в предпраздничный период цены на подарки и украшения сильно завышают. Есть список вещей, которые можно купить заранее: это поможет сэкономить перед Новым годом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Первое, что можно взять, – это алкоголь. Срок годности у него большой, а вино и коньяк и вовсе со временем становятся только лучше. Из непортящихся продуктов также можно приобрести бакалею и консервы. У многих сладостей срок годности составляет не меньше полугода, так что и их можно взять заранее.

В некоторых магазинах на протяжении всего года можно найти елочные шары и гирлянды. В летне-осенний период цены на них будут снижены. Если среди гостей есть дети, то можно заранее купить им игрушки.

Преждевременно можно сходить в магазин, если вы планируете кому-то подарить технику.