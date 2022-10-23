Что купить сейчас, чтобы сэкономить перед Новым годом

С наступлением зимы магазины заполнят новогодние товары. Однако в предпраздничный период цены на подарки и украшения сильно завышают. Есть список вещей, которые можно купить заранее: это поможет сэкономить перед Новым годом.
Первое, что можно взять, – это алкоголь. Срок годности у него большой, а вино и коньяк и вовсе со временем становятся только лучше. Из непортящихся продуктов также можно приобрести бакалею и консервы. У многих сладостей срок годности составляет не меньше полугода, так что и их можно взять заранее.
В некоторых магазинах на протяжении всего года можно найти елочные шары и гирлянды. В летне-осенний период цены на них будут снижены. Если среди гостей есть дети, то можно заранее купить им игрушки.
Преждевременно можно сходить в магазин, если вы планируете кому-то подарить технику.
Во избежание путаницы можно составить список всех гостей, кому вы хотите сделать подарок, и повесить этот список на видное место. Как только вам придет идея подарка, сразу записывайте ее. Когда список сюрпризов сформировался, можно приступить к поиску на маркетплейсах, что быстро и недорого по сравнению с торговыми центрами, сообщает «Комсомольская правда» в своем телеграм-канале. Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему россияне стали покупать больше сладостей.