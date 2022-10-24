Стало известно, какие экопривычки легко внедрить в свою жизнь

Аналитики провели исследование и выяснили, что горожане предпочитают заботиться о природе в повседневной жизни. Исследование показало, что порядка 77 % самарцев имеют экопривычки.

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Самые ответственные жители работают в сфере образования и науки, медицины и фармацевтики, а также в транспортно-логической сфере, сообщает ЦУР Самарской области.

Чтобы вести экологичный образ жизни изо дня в день, необходимо придерживаться нескольких советов.

В первую очередь следует отказаться от пластиковых бутылок и одноразовой посуды. Можно носить с собой многоразовую бутылку или воду в стеклянной таре. Так же стоит отказаться от пластиковых пакетов, на замену им могут сойти тканевые сумки.

Кроме того, нужно дать вещам вторую жизнь. Старые вещи можно продать, передать в благотворительную организацию или отнести в переработку.