Почему гибнут купленные цветы в горшках: 5 частых причин

Комнатные растения иногда погибают всего через пару дней или недель после попадания в дом.

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Комнатные растения делают квартиру более уютной, дополняют интерьер и радуют глаз. Конечно, самый простой способ стать цветоводом — просто купить горшечные растения, но часто они гибнут уже через несколько дней. Роскошные розы, принесенные из магазина, облетают, а декоративные деревья неожиданно начинают чахнуть и увядать.

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Опытные флористы уверены, что существует несколько причин, по которым так происходит.

Неправильный уход

Увидев на прилавке цветочного или интерьерного магазина необычное растение, многие приобретают его, не уточнив информацию об уходе. Кажется, дома будет достаточно времени, чтобы с этим разобраться. Но некоторые цветы настолько привередливы, что гибнут в течение нескольких дней, если их установить в неправильное место или не полить вовремя.

Не совершайте импульсивных покупок: прежде чем принести цветок домой, узнайте, как за ним ухаживать, безопасен ли он для питомцев, а лишь после этого отправляйтесь в магазин.

Стимуляция роста и цветения

На полках магазинах часто можно увидеть декоративные деревья, усеянные плодами, или горшечные розы, буйно цветущие крепкими бутонами. Кажется, такая красота точно дополнит подоконник в спальне или кухне. Но оказавшись дома, цветок начинает чахнуть.

Так происходит из-за недобросовестных продавцов, которые пользуются усилителем роста и питательным раствором, чтобы растение смотрелось привлекательнее. В короткий период цветок отдает все силы и не может восстановить их в будущем.

Слишком много цветов

Увлекшись горшечными растениями, многие превращают квартиру в прекрасные зеленые джунгли, забывая, что каждому цветку нужен особый уход. Пока вы спасаете монстеру, фикус или розу, бегония чахнет без солнца или прикорма.

Старайтесь приобретать цветы небольшими партиями, чтобы каждый успевал прижиться в доме, а вы выработали особый график ухода за ним.

Условия содержания

В магазине цветам может не хватать солнечного света, тепла или места на полке. Если так происходит на начальном этапе, восстановить растение часто невозможно. Поэтому через пару недель после покупки цветы погибают, несмотря на все усилия.

Неправильная перевозка и грунт

Во время транспортировки растения высаживают в грунт с высоким содержанием торфа, чтобы в почве и на стеблях не размножались паразиты. Такая почва не подходит большинству цветов, поэтому они погибают после пересадки.