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1 час назад

Как использовать вино и бутылки от него в быту

Мира Маркина

Немногие хозяйки знают об этом, но вино можно использовать не только по прямому назначению и для приготовления блюд, но также в быту. Подробнее о том, как это делать – в материале "Рамблера".

Как использовать вино и бутылки от него в быту
Фото: РамблерРамблер

Удобрение

При помощи вина можно сделать натуральное удобрение. Чтобы активировать полезные бактерии, добавьте немного красного вина в компост. Эффект не заставит себя долго ждать.

Ловушка для мушек

Если вы устали бороться с плодовыми мушками, попробуйте использовать против них вино. Налейте немного напитка в миску или кружку, а затем поставьте емкость туда, где летают вредители. Насекомые прилетят на запах вина, но выбраться из ловушки уже не смогут.

Хранение обуви

Высокие сапоги не так просто хранить, чтобы они не потеряли изначальную форму. Но винные бутылки могут избавить от этой проблемы: поставьте по бутылке в каждый сапог, и обувь надолго сохранит форму.

Подставка для книг

Уезжая из теплых стран домой, прихватите с собой немного песка. Оказавшись дома, высыпьте песок в пустые винные бутылки и используйте их в качестве подставки под книги. Такой предмет интерьера будет выглядеть необычно, а еще напомнит вам о приключениях.

Дом и сад,
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