Тревога и лишний вес: чем опасен беспорядок

Разбросанные вещи, немытая посуда и мусор в доме не только доставляют бытовые неудобства, но и негативно влияют на наше самочувствие и настроение. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит поддерживать в доме беспорядок.

Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе" Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Регулярный стресс

Видео дня

Психологи из Калифорнии в качестве эксперимента попросили полсотни американских семей провести экскурсию по дому. Участников снимали на камеру, пока они рассказывали о тех или иных вещах в своем интерьере. Далее ученые проанализировали, какие формулировки использовали хозяева, описывая свои дома. Эксперимент показал, что повышение уровня кортизола можно отследить на вербальном уровне. Участники, в чьих домах был беспорядок, реже положительно отзывались о своем жилище. Причем чаще неубранные комнаты выводили из себя женщин, нежели мужчин.

Кадр из сериала "Друзья"

Общий уровень счастья

Несмотря на радость, которую мы получаем в момент покупки красивой кружки или любой другой вещицы для дома, общий уровень счастья жителей домов, переполненных мебелью и декором, оказался намного ниже, чем у тех, кто предпочитает минимализм. Психологи из Чикаго подтвердили, что те, кто привык захламлять свое пространство, более несчастны и реже чувствуют себя в безопасности в собственном доме. Возможно, это связано с эволюцией — в переполненном пространстве мы буквально «теряем обзор» и хуже ориентируемся.

Скупость

В ходе исследования психологов из Миннесоты, оказалось, что люди, живущие в беспорядке, менее склонны к благотворительности. Ученые попросили испытуемых заполнить анкеты и пожертвовать небольшую сумму. Менее половины участников, которые оказались в захламленном помещении, решили помочь нуждающимся. А вот в чистых комнатах наоборот — более 80% проявили щедрость.

Кадр из сериала "Бесстыжие"

Переедания