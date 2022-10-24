Шеф-повар рассказал, почему тефлоновая посуда может привести к раку

Использование поврежденной тефлоновой посуды способно привести к онкологическим диагнозам. Об этом рассказал шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru.

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Шеф-повар объяснил, что дела в алюминии, скрытом под тефлоновым покрытием.

Если посуда повреждена, то при нагревании, появляются опасные яды.

По словам Крюкова, тефлоновое покрытие обычно состоит из полимеров, таких как резина или гранитная крошка. Это покрытие наносят на алюминий, на котором нельзя готовить продукты, с содержанием кислот. Дело в том, что при нагревании они вступают в реакцию с поверхностью и образуют сильнейшие яды. Если употреблять их часто, то есть риск получить онкологию.

Специалист объяснил, то тефлоновую посуду даже с одной царапиной стоит выкинуть.

А вот, чтобы такая посуда не портилась, шеф советует избегать резких перепадов температур, а соответственно, интенсивного нагрева. Так, сильно раскаленную сковороду лучше оставить остывать, а не бросать под воду.