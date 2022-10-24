Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Будьте осторожны при уборке: чистящие средства могут привести к раку

Ferra.ruиещё 1

В магазинах продаётся множество чистящих средств, и без них, кажется, в наши дни никуда. Но специалисты предупреждают: эти продукты могут способствовать развитию рака.

Будьте осторожны при уборке: чистящие средства могут привести к раку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Организация по борьбе с раком груди Великобритании отмечает, что определённые чистящие средства могут содержать опасные химические соединения. Также эти соединения известны как химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC). Проблема в том, что они приводят к раку молочной железы.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, вещества EDC связаны и с раком матки.

Кристина Хоукс, основательница Greenscents, добавляет, что EDC ещё связывают с раком простаты и щитовидной железы. Причём даже если воздействие EDC на организм не такое сильное, но происходит это длительное время, вероятность развития онкологии оказывается наибольшей.

Эксперты советуют приобретать чистящие средства, прошедшие аккредитацию организации The Soil Association. Но если вы собираетесь применять обычные средства для уборки, то хорошо проветривайте помещение во время уборки и будьте осторожны при использовании спреев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители