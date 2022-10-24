Будьте осторожны при уборке: чистящие средства могут привести к раку

В магазинах продаётся множество чистящих средств, и без них, кажется, в наши дни никуда. Но специалисты предупреждают: эти продукты могут способствовать развитию рака.

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Организация по борьбе с раком груди Великобритании отмечает, что определённые чистящие средства могут содержать опасные химические соединения. Также эти соединения известны как химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC). Проблема в том, что они приводят к раку молочной железы.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, вещества EDC связаны и с раком матки.

Кристина Хоукс, основательница Greenscents, добавляет, что EDC ещё связывают с раком простаты и щитовидной железы. Причём даже если воздействие EDC на организм не такое сильное, но происходит это длительное время, вероятность развития онкологии оказывается наибольшей.

Эксперты советуют приобретать чистящие средства, прошедшие аккредитацию организации The Soil Association. Но если вы собираетесь применять обычные средства для уборки, то хорошо проветривайте помещение во время уборки и будьте осторожны при использовании спреев.