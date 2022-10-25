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3 часа назад

В Роскачестве рассказали, можно ли получить компенсацию при порче вещи в химчистке

Катерина Саломе

Химчистка не гарант того, что вещи вернуться в идеальном состоянии. Эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества рассказали, что делать в случае повреждения одежды. Их слова приводит "Вечерняя Москва".

Роскачество: как получить компенсацию при порче вещи в химчистке
Фото: pixabay.compixabay.com

Прежде всего специалисты рекомендуют тщательно проверять вещи при получении и только после этого подписывать квитанцию, подтверждая таким образом, что не имеете претензий к качеству оказанных услуг. При обнаружении повреждений следует запросить у сотрудников форму заявления, где нужно будет описать весь ущерб, указать стоимость испорченной вещи и примерную дату ее покупки, уточнили они.

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По словам экспертов, клиент вправе требовать денежной за некачественно выполненную работу и замены поврежденной одежды вещью аналогичного качества в течение трех дней. В случае, если сотрудники химчистки не смогут ее предоставить, они обязаны возместить двукратную цену поврежденной вещи, добавили представители Роскачества. Они уточнили, что эти правила прописаны в статье 35 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Ранее мы писали о том, что 55% опрошенных россиян дают старой одежде вторую жизнь.

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