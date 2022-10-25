Как использовать гелевые шарики из обувных коробок в быту

При покупке обуви большинство людей избавляются от гелевых шариков в маленьких пакетиках, которые лежат в коробке. Шарики – это гранулы диоксида кремния. Они идеально впитывают воду и сохраняют пространство в коробке сухим.

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Но не стоит выбрасывать их после покупки новой пары обуви. Гелевые шарики могут пригодиться и для других целей. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Инструменты

Положите гелевые шарики в коробку с инструментами, и они точно не заржавеют. Силикагель также можно класть к садовым инструментам, которые хранятся в теплицах.

Ювелирные украшения

Если серебро быстро темнеет, храните его в пакетиках с гелевыми шариками. Силикагель предотвратит возникновение излишней влажности и, как следствие, убережет серебро от резкого почернения.

Полотенца

Со временем банные полотенца начинают пахнуть сыростью. Чтобы не допустить этого, храните их с гелевыми шариками – так в полотенцах точно не заведется плесень.

Лезвия