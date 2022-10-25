Кошки понимают "сюсюкания", но не одобряют

Как правило, люди, обращаясь к кошкам, меняют свой голос: он становится более высоким. Учёные выяснили, что именно это и помогает животным различать, когда человек говорит с ними, а когда — нет.

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В серии экспериментов на 16 домашних кошках исследователи показали, что животные узнают голос своего хозяина. Они также ведут себя по-разному, когда их владельцы разговаривают с ними или с другим человеком.