Кошки понимают "сюсюкания", но не одобряют

Как правило, люди, обращаясь к кошкам, меняют свой голос: он становится более высоким. Учёные выяснили, что именно это и помогает животным различать, когда человек говорит с ними, а когда — нет.
В серии экспериментов на 16 домашних кошках исследователи показали, что животные узнают голос своего хозяина. Они также ведут себя по-разному, когда их владельцы разговаривают с ними или с другим человеком.
При звуке знакомого голоса кошки замирали, дёргали хвостами, моргали глазами или двигали ушами — но только тогда, когда слова произносились в сюсюкающим голосом. Если владелец использовал свой типичный человеческий голос, чтобы произнести ту же самую фразу, кошки понимали, что речь была адресована не им.