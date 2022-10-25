Эксперт дал советы, как подготовить дачу к зиме

Дачный сезон завершился, летний дом и участок пора готовить к зиме. О том, что необходимо сделать, чтобы зимний период прошел без неприятных сюрпризов, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

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Первое, что нужно сделать, — это слить воду не только в доме, но и изо всех емкостей, которые стоят на участке, — ведер, бочек, шлангов. Потому что иначе вода замерзнет и повредит оборудование.

Отдельное внимание нужно уделить погребу. Он должен быть утеплен на зиму. Также нужно обеспечить вентиляцию.

— И надо проверить возможность подтопления подвала грунтовыми водами. Зимой они не побеспокоят, но в период таяния снега могут возникнуть проблемы, — добавил эксперт в комментарии «Радио 1».