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1 час назад

Эксперт дал советы, как подготовить дачу к зиме

Вечерняя Москва

Дачный сезон завершился, летний дом и участок пора готовить к зиме. О том, что необходимо сделать, чтобы зимний период прошел без неприятных сюрпризов, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

Эксперт дал советы, как подготовить дачу к зиме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое, что нужно сделать, — это слить воду не только в доме, но и изо всех емкостей, которые стоят на участке, — ведер, бочек, шлангов. Потому что иначе вода замерзнет и повредит оборудование.

Отдельное внимание нужно уделить погребу. Он должен быть утеплен на зиму. Также нужно обеспечить вентиляцию.

— И надо проверить возможность подтопления подвала грунтовыми водами. Зимой они не побеспокоят, но в период таяния снега могут возникнуть проблемы, — добавил эксперт в комментарии «Радио 1».

В дачном доме также следует отключить на зиму все электричество — это защитит проводку от возможных скачков напряжения.

Дом и сад,Федор Мезенцев,
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