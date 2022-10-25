Что можно посадить в ноябре на даче

В огороде поздней осенью можно посадить множество культур, которые дадут урожай в следующем году.

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Землю для посадок нужно подготовить заранее, до заморозков. Ещё в августе россиянам рекомендуют удобрить почву и разравнять её.

Семена корнеплодов должны быть сухими, после посадки поливать их нельзя.

Укроп нужно высевать, когда будет наблюдаться стабильное похолодание. У петрушки семена прорастают хаотично, поэтому для неё подзимний посев считается правильным.

Всходы кинзы не боятся весенних заморозков. Листовой салат стоит высаживать, когда температура опустится до -2 градусов. Кресс-салат рано всходит и быстро растёт.

Горчица салатная выдерживает похолодания до -5 градусов. Шпинат, сельдерей и лук-порей тоже не боятся холодов.

Чеснок сеют за пару недель до устойчивого похолодания. Заделка зубчиков проводится на 3-5 сантиметров.