Что делать, если ваш питомец странно себя ведет

Неконтролируемая агрессия или апатия — это далеко не всегда показатели темперамента вашего питомца. О том, как отличить нормальные проявления животного от симптомов заболеваний, в материале «Рамблера».
Такое, которое доставляет вам дискомфорт. У каждой породы кошки или собаки есть особенности в поведении, однако это не означает, что невозможно отучить сиамского кота драть обои или перевоспитать корги, чтобы он не бросался с укусами. Многие «плохие привычки» у животных — это закрепившиеся условные рефлексы, которые можно заменить на другие. Например, если собака прыгает на вас от радости и случайно наносит травмы, это не патология. Однако ее поведение можно скорректировать в течение определенного времени.
Выяснить реальные причины тех или иных поступков вашего питомца может только специалист. Есть поведение, закрепленное эволюцией, раньше оно помогало животным выжить — например, кошки иногда копают ровные поверхности. Это выглядит странно, но на самом деле так проявляется ее «реакция в пустоте». Однако если действия животного кажутся абсолютно бессмысленными, стоит задуматься. А лучше обратиться к зоопсихологу.
Некоторые поступки животных могут говорить о неврологических нарушениях. Например, собаки и кошки утыкаются лбом в стену, если у них болит голова, а это может быть симптомом серьезной болезни. Также хозяин должен насторожиться, если его питомец выполняет монотонные движения — переминается с ноги на ногу или ритмично раскачивается. Такое поведение может быть сигналом стереотипии — расстройства, вызванного плохими условиями содержания и ограниченностью движениий.
Такое мнение может сложиться из-за нереалистичных ожиданий от конкретного вида и незнания базовых вещей о поведении животного. Например, морская свинка не будет бегать в колесе, как хомяк, не потому что она больна, а потому что все свинки не бегают в колесе. Иногда хозяев вводят в заблуждение продавцы, которые могут сказать, например, что маленькую собаку не нужно выгуливать. А тем временем приучить ее ходить в туалет в одном месте невозможно, собакам это в принципе несвойственно. В итоге хозяин получает неприятный запах в квартире и несчастного питомца.
Посетить ветеринара, невролога или зоопсихолога необходимо, если вы замечаете у питомца частые тревожные состояния. Например, если он вздрагивает от любого шума, не может спокойно гулять, если слышит звуки автомобилей или чувствует присутствие других животных. Помимо явно встревоженного или агрессивного поведения, животные могут впадать в ступор — они, как и люди, могут настолько бояться быть «неудобными» что не решаются даже убежать от того, что их пугает. При этом психика питомца может быть сильно истощена, что неизбежно приведет к ухудшению физического здоровья.