Что делать, если ваш питомец странно себя ведет

Неконтролируемая агрессия или апатия — это далеко не всегда показатели темперамента вашего питомца. О том, как отличить нормальные проявления животного от симптомов заболеваний, в материале «Рамблера».

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Какое поведение считается ненормальным?

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Такое, которое доставляет вам дискомфорт. У каждой породы кошки или собаки есть особенности в поведении, однако это не означает, что невозможно отучить сиамского кота драть обои или перевоспитать корги, чтобы он не бросался с укусами. Многие «плохие привычки» у животных — это закрепившиеся условные рефлексы, которые можно заменить на другие. Например, если собака прыгает на вас от радости и случайно наносит травмы, это не патология. Однако ее поведение можно скорректировать в течение определенного времени.

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А если это патология?

Выяснить реальные причины тех или иных поступков вашего питомца может только специалист. Есть поведение, закрепленное эволюцией, раньше оно помогало животным выжить — например, кошки иногда копают ровные поверхности. Это выглядит странно, но на самом деле так проявляется ее «реакция в пустоте». Однако если действия животного кажутся абсолютно бессмысленными, стоит задуматься. А лучше обратиться к зоопсихологу.

Когда поведение говорит о болезни?

Некоторые поступки животных могут говорить о неврологических нарушениях. Например, собаки и кошки утыкаются лбом в стену, если у них болит голова, а это может быть симптомом серьезной болезни. Также хозяин должен насторожиться, если его питомец выполняет монотонные движения — переминается с ноги на ногу или ритмично раскачивается. Такое поведение может быть сигналом стереотипии — расстройства, вызванного плохими условиями содержания и ограниченностью движениий.

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А вдруг питомец просто вредный?

Такое мнение может сложиться из-за нереалистичных ожиданий от конкретного вида и незнания базовых вещей о поведении животного. Например, морская свинка не будет бегать в колесе, как хомяк, не потому что она больна, а потому что все свинки не бегают в колесе. Иногда хозяев вводят в заблуждение продавцы, которые могут сказать, например, что маленькую собаку не нужно выгуливать. А тем временем приучить ее ходить в туалет в одном месте невозможно, собакам это в принципе несвойственно. В итоге хозяин получает неприятный запах в квартире и несчастного питомца.

С чем стоит точно обратиться к специалисту?