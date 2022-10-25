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1 час назад

Правила стирки, чтобы вещь прослужила дольше

WomanHit.ru

Мы и не задумываемся, как портим любимые блузки и кардиганы.

Правила стирки, чтобы вещь прослужила дольше
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Стирка может не только освежить вещь, но и окончательно ее испортить. А ведь это происходит из-за нашего неумения правильно их стирать. Да-да, стирка бывает правильной и губительной для ваших любимых вещей. Мы собрали основные правила, которые необходимо учитывать при каждой стирке.

Светлые вещи всегда отдельно

Не все знают, что и черные, и белые вещи всегда стираются отдельно. Вроде бы просто, но об этом задумываются далеко не все. Большинство людей просто забрасывает вещи в машинку, и даже не выясняют, какая из вещей может испортить все остальные. Больше всего, конечно, страдают белые и очень светлые вещи их тонких материалов. Всегда отделяйте их перед стиркой. Даже если вещь не окрасится, она может потускнеть.

Выбираем правильные средства

Выбор средства для стирки — то еще «приключение». Пока поймешь, какой порошок «дружит» с вашими вещами, многие блузки и топы уже летят в мусор. Специалисты считают, что самые бережные к нежным вещам средства, это гели для стирки, однако их цена сильно «кусается». Кроме того, учитывайте материал вещи при стирке и выставляйте правильный режим, даже если вы подобрали самое деликатное средство.

Аккуратнее с машинной сушкой

Наверное, самый важный пункт. Машинная сушка может быть очень агрессивной, особенно если речь идет о вещах из деликатных материалов. Вы можете использовать этот режим, если в машинке наволочки или вещи из синтетических материалов, а вот натуральные материалы, такие как шерсть, хлопок и шелк испортятся уже после первой автоматической сушки. Будьте аккуратнее.

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