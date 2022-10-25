Архитектор перечислила популярные ошибки при ремонте кухни

При ремонте на кухне стоит отказаться от раковины на кухонном островке, слишком высоких полок и нескольких других вещей, посоветовала архитектор Джорджина Уилсон. Популярные ошибки при ремонте кухни она перечислила в беседе с The Sun.

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По ее словам, раковина на кухонном островке — функциональном столе посреди помещения — непрактичное решение. «Кухонный островок может выполнять много ролей: дополнительный обеденный стол, буфет, место для рождественских праздников. Установка раковины посередине значительно ограничивает эту функциональность», — сказала специалист.

Слишком высокие полки и ящики, продолжила она, затрудняют уборку и часто не используются, поэтому их установку архитектор также назвала ошибкой.

Кроме того, не стоит ставить холодильник слишком близко к плите, добавила архитектор. «Отодвиньте его в сторону, где домочадцы могут достать свои напитки, не мешая тому, что происходит у плиты», — объяснила она.