Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
2 часа назад

Архитектор перечислила популярные ошибки при ремонте кухни

Lenta.ru

При ремонте на кухне стоит отказаться от раковины на кухонном островке, слишком высоких полок и нескольких других вещей, посоветовала архитектор Джорджина Уилсон. Популярные ошибки при ремонте кухни она перечислила в беседе с The Sun.

Архитектор перечислила популярные ошибки при ремонте кухни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, раковина на кухонном островке — функциональном столе посреди помещения — непрактичное решение. «Кухонный островок может выполнять много ролей: дополнительный обеденный стол, буфет, место для рождественских праздников. Установка раковины посередине значительно ограничивает эту функциональность», — сказала специалист.

Слишком высокие полки и ящики, продолжила она, затрудняют уборку и часто не используются, поэтому их установку архитектор также назвала ошибкой.

Кроме того, не стоит ставить холодильник слишком близко к плите, добавила архитектор. «Отодвиньте его в сторону, где домочадцы могут достать свои напитки, не мешая тому, что происходит у плиты», — объяснила она.

Наконец, подсказала Уилсон, нужно убедиться, что вытяжка выведена из кухни туда, куда нужно. По ее словам, это кажется очевидным, однако в своей практике она не раз встречала вытяжки, которые выведены в неправильное место.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители