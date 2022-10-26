Россиянам назвали последние дни для сбора грибов

«Однако осень все компенсировала. Благодаря дождям и относительно теплой погоде грибов было много, — прокомментировал собеседник «Ленты.ру». — Я недавно был во Владимирской области. Там в борах еще активно лезут белые грибы. Их собирают чуть ли не наперегонки. Все трассы заставлены машинами грибников».