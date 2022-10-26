Как сформировать привязанность к хозяину у щенка

Хозяину важно сформировать правильную привязанность у щенка, чтобы она не переросла в болезненную форму. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт отметил, что важно выстроить доверительные отношения с питомцем. Он добавил, что в норме собака может спокойно оставаться одна в знакомой обстановке и не тревожиться, если рядом какое-то время нет хозяина.

Чтобы у щенка не было проблем с социализацией, его нельзя рано отлучать от матери. Делать это нужно после того, как собаке исполнится три месяца, сообщает РИАМО.

При этом, когда в дом взяли щенка, хозяину следует постараться уделять ему достаточное количество времени, но не потакать питомцу. Приучать собаку оставаться в одиночестве нужно постепенно: сначала оставлять ее ненадолго в соседней комнате, затем пробовать оставлять ее одну в квартире на короткие промежутки.

Также нужно постепенно вводить правила, чтобы питомец старался придерживаться их. Голубев также подчеркнул необходимость поощрения щенка со стороны хозяина.

Таким образом питомец понимает, когда его поведение оценивается положительно. Кроме того, собака, как и человек, нуждается в одобрении и ласке, передает Nation News.

До этого Голубев сообщил, что хозяевам собак не стоит быть слишком настойчивыми с питомцами при прогулке в дождливую погоду. Выгул против воли не идет на пользу животному.