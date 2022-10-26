На чем не стоит экономить во время ремонта: советы специалиста

Все, кто когда-либо занимался таким хлопотным делом, как комплексный ремонт, знают, что смета на него имеет тенденцию бесконечно увеличиваться в процессе. Поэтому многих интересует, как можно сократить или минимизировать расходы, не «уронив» при этом качество. Антон Дубовик, руководитель технической поддержки «Теплолюкс», поделился с нами советами, какие приемы позволят избежать незапланированных трат, а на чем лучше вообще не экономить.

Фото: Мир квартир Мир квартир

Безопасность превыше всего

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В первую очередь, важно понимать, что экономить не стоит на тех вещах, которые, во-первых, влияют на безопасность, во-вторых, при поломке могут повлечь за собой гораздо более высокие траты. К такой категории можно отнести систему защиты от протечки воды. Зачастую, покупая квартиру с готовой сантехникой или проводя ремонт в старом доме, люди не имеют понятия, насколько качественно выполнены сантехнические работы. Более того, даже если вы проводили эти работы самостоятельно или вместе с вашей строительной бригадой, риск протечек всегда есть.

Система защиты от протечки позволит предотвратить гораздо больший ущерб в случае затопления. Как минимум, она поможет быстро устранить аварию и не испортить интерьер вашей ванной комнаты, а как максимум – сохранить ремонт близлежащих комнат и не затопить соседей снизу.

Как работает система? В местах, куда вода может попасть в первую очередь (под раковиной, унитазом, ванной), устанавливаются датчики протечки. На трубы монтируются шаровые краны. При попадании воды на датчик сигнал поступает на модуль, после происходит автоматическое перекрытие подачи водоснабжения за несколько секунд. Также оповещение поступит и на смартфон, после чего вы максимально быстро сможете отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Если у вас или ваших соседей сверху хоть раз протекали трубы, вы знаете, сколько проблем это может доставить. Чтобы устранить последствия протечки, придется потратить не только время и деньги, но и нервы. Стоимость вашего ремонта и квартиры снизу несоизмеримо выше стоимости оборудования и монтажа системы защиты от протечки. Ее можно купить от 16 тысяч рублей, и, если она сработает даже один раз – экономия на вынужденном ремонте и беспокойствах очевидна. Особенно если вы живете на высоком этаже в многоквартирном доме.

Также с системой защиты от протечки можно хорошо сэкономить, если в квартире два стояка в разных санузлах (сейчас в большинстве новых квартир это именно так). Установить краны системы защиты от протечек можно в холле в водяном распределительном пункте – понадобится всего два крана, а не четыре. Это сохранит более 10 тысяч рублей.

Дорогой теплый пол не обязателен

Еще одним продуктом, на котором все-таки не стоит экономить, если вы хотите его установить, являются теплые полы. В сравнении со стоимостью полноценного ремонта система теплых полов обойдется недорого, а удовольствия и комфорта от нее во много раз больше. Если купить самую дешевую систему теплого пола, то через пару лет она может выйти из строя или работать с перебоями, а менять всю систему уже слишком дорого, так как для этого придется снова разбирать весь пол и менять электрику.

Существует мнение, что дешевые теплые полы намного хуже дорогих. На самом деле это не совсем так. Давайте немного остановимся на основных различиях между ними.

Основное отличие дорогих моделей – использование более сложных в обработке материалов, позволяющих добиться большей тепловой стойкости кабеля. Проще говоря, дорогие теплые полы позволяют нагревать кабель до более высокой температуры. Это позволяет получить большую выходную мощность обогрева на квадратный метр площади. Это, конечно, хорошо, но довольно часто бывает попросту избыточно.

Для решения большинства задач по обогреву внутри помещений многоквартирных домов достаточно любых теплых полов. При правильном монтаже все внутренние помещения, а именно санузлы, кухни, коридоры, жилые комнаты можно обогревать теплыми полами мощностью 130-150 Вт/м2. Температура, рекомендованная СанПиНом, с их помощью отлично достигается. При использовании же напольного покрытия в виде ламината или кварцвиниловой плитки нагрев более 28 градусов вообще не допускается.

Действительно, существуют ситуации, когда применение более дорогого, а следовательно, более мощного пола не только оправданно, но и просто необходимо. Это обогрев помещений первых этажей, балконов и лоджий или использование теплого пола как основного источника тепла в нежилых помещениях. Тогда ваш вариант — дорогой мощный кабель с максимальной температурной стойкостью.

Если же встает необходимость экономии, можно использовать не маты (кабель, разложенный на сетке), а отдельный кабель. В его цену не входит цена сетки и работа по укладке. Следовательно, в пересчете на квадратный метр мощности его стоимость будет ниже.

Как выбрать терморегулятор

В случае с теплым полом можно сэкономить на терморегуляторе, купив программируемый вместо дешевого механического – при нынешней цене на электричество он окупится меньше чем через год, а это 2-3 тысячи рублей.

При выборе терморегулятора необходимо обращать внимание не столько на его цену, сколько на функционал. Может случиться, что разница в цене терморегулятора с лихвой будет компенсирована удобством его использования и экономией на расходах электроэнергии уже в первый отопительный сезон.

Простейшие приборы регулировки позволяют лишь примерно задать температуру, которую будут поддерживать. Часто бывает, что она избыточна. Тогда как более дорогие модели позволят установить температуру с точностью до градуса. Это позволит не перегреть напольное покрытие, если есть такая задача, и прогревать пол всегда оптимально.

Самые дорогие терморегуляторы с управлением по wi-fi помогают облегчить настройку программных режимов, позволяют следить за расходом электроэнергии, но по сравнению с остальными программируемыми терморегуляторами экономии не дают.