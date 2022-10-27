Названы способы сэкономить на приборах в квартире

Сэкономить на некоторых приборах в доме можно, если заменить в осветительных приборах лампы накаливания или энергосберегающие лампочки на светодиодные с таким же цоколем. Подобные способы тратить меньше средств россиянам назвали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным экспертов, светодиодные лампочки экономят энергию и считаются более устойчивыми к перепадам напряжения. Их также не нужно утилизировать как опасные отходы. Россиянам также посоветовали выбирать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности — не ниже класса А.