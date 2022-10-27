Блогер показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон

Блогерша Кэролайн Соломон из США показала быстрый способ погладить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 205 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам инфлюэнсерши, ускорить данный процесс можно с помощью алюминиевой фольги. Эксперт посоветовала снять чехол с гладильной доски, расстелить на ней указанный металлический лист блестящей стороной кверху и положить на него необходимый предмет гардероба. Затем следует погладить вещь утюгом.