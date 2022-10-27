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1 час назад

Блогер показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон

Lenta.ru

Блогерша Кэролайн Соломон из США показала быстрый способ погладить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 205 тысяч подписчиков.

Блогер показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инфлюэнсерши, ускорить данный процесс можно с помощью алюминиевой фольги. Эксперт посоветовала снять чехол с гладильной доски, расстелить на ней указанный металлический лист блестящей стороной кверху и положить на него необходимый предмет гардероба. Затем следует погладить вещь утюгом.

При этом Соломон пояснила, что фольга обладает высокой теплопроводностью. Так, благодаря ее физическим свойствам удается погладить изделие с обеих сторон, не переворачивая его.

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