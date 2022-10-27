Как удалить клей с разных поверхностей

Клей – субстанция, которая чаще всего используется в хозяйстве. Его применяют в процессе проведения ремонтных и монтажных работ, в рукоделии и во многих других сферах. Из-за жидкой консистенции данное вещество часто не только обеспечивает надежное сцепление поверхностей, но и пачкает все вокруг.

Фото: СОВА СОВА

Капельки клея попадают на одежу, мебель, полы, корпус электротехники и так далее. А поскольку далеко не каждый клеевой состав имеет водную основу, удалить пятно с поверхности, не испортив ее целостности и не ухудшив ее внешнего вида, довольно сложно.

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По этой причине пользователи Сети довольно часто интересуются, чем оттереть супер клей и другие виды клеевого состава.

Как оттереть клей ПВА?

ПВА чаще всего используют дети и канцелярские работники. Убрать данный вид клея с любой поверхности проще простого. Для этого понадобится теплая вода. Если вы испачкали руки, просто хорошенько помойте их под краном. Если клей попал на одежду или обувь, придется потратить чуть больше времени. Испачканную ткань необходимо хорошенько прополоскать в воде, а кожаную обувь – просто потереть влажной тряпкой или губкой в месте загрязнения. По такому же принципу остатки клея удаляют со стекла и мебели.

ВАЖНО! Если клей засох, его можно размягчить струей горячего воздуха.

Как избавиться от остатков термоклея?

Как утверждает копирайтер Арина Жукова,термоклей тоже очень просто удалить с поверхности. Такой клей отличается высокими показателями инерции, из-за чего практически не сцепляется ни с какими поверхностями. То есть, чтобы удалить клеевое пятно, достаточно только подцепить его кончиком ножниц, ногтем или иголкой и потянуть вверх или в сторону.

Клеевое пятно также можно удалить, если нагреть его, а после промокнуть сухой салфеткой из льна или микрофибры.

Как избавиться от пятен суперклея?

Чаще всего суперклей попадает на кожу и волосы, поэтому с них и начнем. Чтобы удалить клеевой состав с прядей или кожных покровов, необходимо намазать испачканную поверхность растительным маслом и интенсивно тереть ее до тех пор, пока вещество не начнет отслаиваться.

Также для очищения кожи и волос подойдет концентрированный мыльный раствор.

Если суперклей попал на металл или стекло, не стоит опасаться порчи поверхности. Такие материалы устойчивы к воздействию клеевых составов, поэтому остатки клея со стекла и металла можно быстро удалить, используя ацетон, жидкость для снятия лака или спирт.

Если требуется более щадящий вариант очистителя, можно приготовить лимонный концентрат, исходя из пропорции: 3 ч.л. лимонной кислоты на 1 стакан воды.