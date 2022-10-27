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1 час назад

Как вернуть ковру свежий вид за 15 минут

Мира Маркина

Ковры создают в доме уют и становятся отличной деталью интерьера. Но чистить их бывает крайне сложно. К счастью, существует лайфхак, который поможет вернуть ковру первоначальный вид. Вам понадобится лишь 15 минут свободного времени и пачка соды. Подробнее о лайфхаке – в материале "Рамблера".

Как вернуть ковру свежий вид за 15 минут
Фото: UnsplashUnsplash

Распределите порошок по поверхности ковра. Важно, чтобы слой был тонким, но при этом пустых мест на поверхности не оставалось. После этого оставьте соду на 15 минут.

Затем включите пылесос и пройдитесь им по ковру, собирая соду. Для идеального результата можно пропылесосить дважды, но во второй раз делать это нужно трубкой без щетки. Ковер моментально станет свежее и ярче.

Как использовать соду в уходе за одеждой

Если хотите, чтоб ковер и вовсе выглядел как новенький, протрите поверхность ковра влажной тряпкой после того, как рассыпете соду. Далее также оставьте его на 15 минут, а затем пропылесосьте.

Важно отметить, что от застарелых пятен сода не спасет. Но если вы хотите избавить ковер от накопившейся пыли, это отличный вариант. Кроме того, сода обладает антисептическим эффектом, поэтому с ее помощью вы также удалите с ковра бактерии.

Дом и сад,
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