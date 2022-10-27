Как вернуть ковру свежий вид за 15 минут

Ковры создают в доме уют и становятся отличной деталью интерьера. Но чистить их бывает крайне сложно. К счастью, существует лайфхак, который поможет вернуть ковру первоначальный вид. Вам понадобится лишь 15 минут свободного времени и пачка соды. Подробнее о лайфхаке – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Распределите порошок по поверхности ковра. Важно, чтобы слой был тонким, но при этом пустых мест на поверхности не оставалось. После этого оставьте соду на 15 минут.

Затем включите пылесос и пройдитесь им по ковру, собирая соду. Для идеального результата можно пропылесосить дважды, но во второй раз делать это нужно трубкой без щетки. Ковер моментально станет свежее и ярче.

Если хотите, чтоб ковер и вовсе выглядел как новенький, протрите поверхность ковра влажной тряпкой после того, как рассыпете соду. Далее также оставьте его на 15 минут, а затем пропылесосьте.