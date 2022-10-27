Раскрыт способ вывести запах сырости из одежды после стирки

Специалист по уборке Энн Рассел (Ann Russell) раскрыла способ вывести запах сырости из одежды после стирки. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, женщина, чей блог насчитывает более 2,1 миллиона подписчиков, посоветовала еще раз перестирать одежду. В случае, если запах остался, то во время сушки необходимо использовать вентилятор. При этом блогерша с никнеймом @annrussell03 призвала зрителей не сушить слишком много вещей за раз. Кроме того, их нужно расположить на вешалке аккуратно. «Воздух от вентилятора, расположенного рядом с вешалкой, должен свободно проходить между вещами, чтобы испарить влагу из них», — рассказала она.

Подписчики поблагодарили ее за рекомендацию, а также поделились своими лайфхаками. «Белый уксус — это бог, посланный для борьбы с запахом на одежде! У меня была серьезная плесень в моей старой стиральной машине. Белый уксус спас меня!», «Помогает размещение вещей на вешалках и развешивание их на дверных косяках», — писали они.