Как отстирать кухонные полотенца: видео

Кухонные полотенца, пожалуй, приходится менять на новые чаще других, ведь их труднее всего отстирать. Светлые полотенца довольно быстро теряют свой первоначальный вид даже не смотря на своевременную стирку с использованием отбеливающих средств или пятновыводителей.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @tobolator поделился со своими подписчиками лайфхаком, который помогает вернуть кухонным полотенцам и тканевым салфеткам первоначальную белизну и избавиться даже от самых застарелых пятен.

Для этого вам понадобятся вода, кастрюля, подсолнечное масло, стиральный порошок и отбеливатель, если таковой имеется. Вскипятите воду в кастрюле, добавив в нее 2 ст. л. стирального порошка, 1 ст. л. отбеливателя и столько же растительного масла. После закипания поместите в кастрюлю грязные полотенца и выключите плиту. Оставьте до полного остывания. В видео вы также узнаете, как правильно завершить эту процедуру стирки.