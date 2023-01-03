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1 час назад

Как отстирать кухонные полотенца: видео

Мира Маркина

Кухонные полотенца, пожалуй, приходится менять на новые чаще других, ведь их труднее всего отстирать. Светлые полотенца довольно быстро теряют свой первоначальный вид даже не смотря на своевременную стирку с использованием отбеливающих средств или пятновыводителей.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @tobolator поделился со своими подписчиками лайфхаком, который помогает вернуть кухонным полотенцам и тканевым салфеткам первоначальную белизну и избавиться даже от самых застарелых пятен.

Лайфхаки для тех, кто не любит гладить

Для этого вам понадобятся вода, кастрюля, подсолнечное масло, стиральный порошок и отбеливатель, если таковой имеется. Вскипятите воду в кастрюле, добавив в нее 2 ст. л. стирального порошка, 1 ст. л. отбеливателя и столько же растительного масла. После закипания поместите в кастрюлю грязные полотенца и выключите плиту. Оставьте до полного остывания. В видео вы также узнаете, как правильно завершить эту процедуру стирки.

Кстати, ранее мы писали о том, как вывести сложные пятна. Например, красное вино обладает не только насыщенным вкусом, но и свойством быстро впитываться в ткань. Именно поэтому важно знать, что предпринять, чтобы спасти вещь от въедливого винного пятна.

Дом и сад,Видео,
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