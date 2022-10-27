Названы дешевые средства для избавления от плесени в ванной

Белизна поможет вывести образовавшуюся в ванной плесень, а масло чайного дерева — защитить от ее повторного образования, рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру направления «Дом и ремонт» Яна Матлаш. Она назвала «Ленте.ру» методы работы этих дешевых и доступных средств.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Средства на основе гидрохлорида натрия, например, белизна — это сильные окислители, способные выбеливать поверхность, убивая плесень в ванной, пояснила эксперт. В отличие от обычного санитарного мытья плитки и швов, в борьбе с плесенью средство нужно не просто нанести и смыть, его следует оставить не менее чем на 30 минут. Ему нужно время, чтобы подействовать и нейтрализовать патогенную среду. После поверхность необходимо протереть губкой или щеткой и ополоснуть водой. Если плесень ушла не полностью, процедуру нужно повторить.

Матлаш добавила, что кроме белизны есть и специализированные средства для борьбы с плесенью. Их можно найти в интернете по запросу «антиплесень» или «уничтожитель плесени».

После выведения плесени, борьба с ней не заканчивается, предупредила эксперт. Важно предотвратить ее повторное появление. В качестве профилактики можно наносить на поверхность масло чайного дерева. Его состав имеет антисептические свойства, поэтому делает среду непригодной для размножения вредоносных микроорганизмов. Для приготовления раствора нужно добавить половину чайной ложки масла в 100 миллилитров воды. Очищенную с помощью белизны поверхность нужно регулярно обрабатывать маслом чайного дерева в течение недели.