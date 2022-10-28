Кошки умнее, чем привыкли думать люди

«А Васька слушает, да ест», — гласит народная молва. Кто бы мог подумать, что именно эта фраза будет стопроцентным попаданием в описании нового открытия ученых.

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Котики имеют огромную власть над человечеством и благодаря своему очарованию неплохо устроились. Мурлыкающие создания сумели даже захватить интернет, а не просто дома людей. И при всем при этом, люди продолжают баловать своих питомцев вкусными лакомствами, лаской и заботой. Но вот самим котикам на людей наплевать, уверяют ученые.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Animal Cognition, доказывает — кошки не просто хорошо ладят с людьми и чувствуют их настроение, но и отлично понимают что именно им говорят. Такого открытия прежде никто не делал. Конечно, люди давно подозревали, что хитрые коты слишком хорошо чувствуют эмоции и порой кажется, что даже понимают слова, но это были лишь догадки и предположения. И вот теперь это научно доказанный факт.