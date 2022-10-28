Как правильно подготовить почву для богатого урожая картошки

"Напитать землю полезными веществами особенно важно, если вы планируете сажать картошку на том же месте. За лето один куст картофеля выносит из земли около 50 г азота, 100 г калия, 20 г фосфора, – рассказывает эксперт. – Осенью нужно восстановить баланс. На участок, где весной планируете высадить картофель, следует внести минеральные (азотные и калийные) или органические удобрения. Но их доза должна быть больше, чем при весеннем внесении, поскольку часть полезных макро- и микроэлементов вытянут сорняки, часть вымоется влагой".