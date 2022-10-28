Как правильно подготовить почву для богатого урожая картошки

Обычно огородники готовят почву под посадку картошки весной – вносят органику, перекапывают, боронуют. Но кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова советует позаботиться об этом с осени.
"Напитать землю полезными веществами особенно важно, если вы планируете сажать картошку на том же месте. За лето один куст картофеля выносит из земли около 50 г азота, 100 г калия, 20 г фосфора, – рассказывает эксперт. – Осенью нужно восстановить баланс. На участок, где весной планируете высадить картофель, следует внести минеральные (азотные и калийные) или органические удобрения. Но их доза должна быть больше, чем при весеннем внесении, поскольку часть полезных макро- и микроэлементов вытянут сорняки, часть вымоется влагой".
Как поясняет Ольга Гиченкова, органику вносят под осеннюю перекопку, чтобы к весне она разложилась и отдала максимум полезных веществ почве.
Предварительно участок очищают от сорняков и перекапывают на штык лопаты с одновременным внесением органики.
На 1 кв. метр потребуется 5 кг перегноя, компоста или перепревшего навоза, 2 ложки двойного суперфосфата и 1 ложка сульфата калия, 300 г золы, уточняет специалист. При этом комки земли не разбивают, что снизит число зимующих в почве вредителей (колорадского жука и др.).
Рекомендованные нормы внесения важно соблюдать. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь не работает. Избыточное содержание органики увеличивает вегетационный период и срок созревания клубней. В таком случае средние и даже ранние сорта будут готовы к уборке вместе с поздними, высаженными без избытка органики. К тому же в таких клубнях повышается содержание нитратов.