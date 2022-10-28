Почему новичкам рекомендуют завести тарантула

Новичку в разведении членистоногих рекомендуется завести тарантула, потому что уход за ним не представляет за собой особого труда. Необходимо сразу учитывать, что тарантулы едят много, но редко, их обеденная порция бывает намного крупнее самого хищника. Питаются паучки сверчками, тараканами или их личинками.

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Чем моложе паучок, тем чаще он нуждается в еде.

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Молодой тарантул, которому 1-2 года, линяет каждые 20 дней, поэтому периодичность его кормления должна быть такой же. Дальше рост паука замедляется –3-5 летнего тарантула кормят раз в полтора-два месяца. Один раз в месяц ему в мясной шарик подмешивает поливитамины, а раз в две недели – глюконат кальция.

Еду тарантулу дают прямо в лапки. При этом обычных комнатных тараканов скармливать тарантулу не рекомендуется, потому что они бывают отравленными.

Женские особи даже в условиях неволи живут больше 20 лет, а самцы в среднем не больше пяти, максимум 10 лет.

Перед тем как завести паука, нужно обустроить террариум. Его размер зависит от габаритов домашнего питомца: если паук более 8 см, то длина и ширина стенок должна быть не более 80 см, если особь небольшая (от 2 до 7 см), то можно взять террариум поменьше.

Необходимо всегда накрывать ёмкость крышкой, чтобы домашний питомец или его обед не сбежал. Владельцам необходимо постараться сделать подобие норки или открытую территорию с укрытием для своего тарантула. Температура в террариуме в среднем должна быть 23-25°, максимум - до 30°. Чем жарче, тем быстрее растут пауки.

Все тарантулы ядовиты, а отличаются они по силе действия токсических веществ. Многое зависит от вида, возраста, пола или времени года. Некоторые люди могут потерять сознание от укуса или непроизвольное судорожное сокращение мышц. Обычно тарантулы никогда первыми не атакуют человека или крупных домашних питомцев. Силы их яда не хватит, чтобы причинить серьезный вред живому существу.