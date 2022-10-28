Что делать, если в аквариуме часто гибнут рыбки

Частая гибель рыб в аквариуме может иметь множество причин. Одна из них – отравление азотом. Он появляется из-за жизнедеятельности обитателей аквариума. Также вредные соединения появляются из-за того, что вода грязная. Нужно проверить исправность фильтров для очистки, корректность их работы. Первые признаки плохого качества воды – гнилой запах и помутнение. При отравлении азотом рыбок нужно пересадить в емкость, заменить воду на четверть от общего объема.

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Вторая возможная причина – неправильно подобранная температура воды. Оптимальная – 22-28 градусов по Цельсию. Каждый вид рыбы имеет свой предельно допустимый порог температуры.

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Рыбка может умереть, если в аквариуме недостаточно кислорода. Тогда владелец аквариума может заметить, что его рыбки всплывают ближе к поверхности, заглатывая воздух. Вредить в этом плане может обильное количество растительности, повышенная температура, особенно в летнюю жару, наличие микроорганизмов. Если в аквариуме не хватает кислорода, нужно усилить аэрацию с помощью компрессора или частично заменить воду.

Четвертая причина – перекорм. Если в аквариуме будет оставаться много лишней пищи, ее частицы могут загнить в грунте и стать причиной загрязнения водной среды.

Еще необходимо обратить внимание на соседей погибших. Агрессивные хищники могут съесть менее сильных обитателей аквариума. Во время нереста некоторые виды могут защищать потомство и вредить другим рыбам, поэтому семью можно отделить в другой аквариум. Встречаются и случаи, когда рыбки не хотят размножаться и съедают свои икринки.

Причиной гибели рыб может стать новый обитатель в аквариуме, зараженный какой-либо болезнью. В идеале при покупке новой рыбки ее следует поместить в отдельный аквариум на 2-4 недели. Если заражение уже произошло, заболевших нужно убрать и усилить аэрацию, заменять воду каждый день на свежую – примерно десять процентов от общего процента жидкости. А в это время купить лекарство для рыб и лечить их в отдельной емкости.

Если погибла одна рыбка, ее нужно вытащить, осмотреть целостность хвоста и плавников и попытаться понять, почему она умерла. После нужно проверить воду с помощью капельных тестов, чтобы они дали точное представление о наличии в воде вредных веществ.