Инсульт у кошек – симптомы и лечение

Инсульт у кошек встречается не так часто, как у людей и составляет около 3% от общего числа болезней головного мозга. При первых признаках инсульта счет идет на минуты и требуется безотлагательная помощь ветеринарного специалиста!

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Последствия инсульта во многих случаях необратимые. Но шансы на спасение от летального исхода и инвалидности возрастают при оказании ветеринарной помощи в первые 4 часа с момента проявления начальных симптомов.

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Виды инсульта у кошек

Инсульт (нарушение мозгового кровообращения) — острое состояние, связанное с закупоркой или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. При нарушении кровоснабжения больших полушарий нейроны голодают и погибают без доступа кислорода.

У кошек инсульт различают в двух формах: ишемическая и геморрагическая.

Ишемический

Другими словами – это инфаркт мозга. Нарушение кровообращения возникает в результате закупорки просвета сосуда сгустком крови. При этом тромб может образоваться на стенке кровеносного сосуда любой части тела и мигрировать с током крови в головной мозг, вызывая ишемию.

Ишемический инсульт у представителей семейства кошачьих, как и у людей, встречается чаще других видов. В зависимости от размера поврежденного сосуда может наблюдаться полное или частичное отмирание клеток мозга.

Геморрагический

При разрыве или повреждении артерии может произойти быстрое кровоизлияние в оболочки мозга, либо в полость черепа животного, что и является геморрагической формой инсульта. Чаще всего артерия разрывается под влиянием высокого артериального давления. Вокруг поврежденного участка сосуда возникает гематома, а специализированные клетки мозга – нейроны – повреждаются высвобожденным из крови гемоглобином.

Микроинсульт у кошек

У кошек встречаются и микроинсульты. Условно это геморрагическая или ишемическая форма инсульта, при которой происходит поражение только мелких сосудов и страдает меньший участок мозга. Симптомы микроинсульта менее выраженные — частичное онемение морды и конечностей, более чувствительная реакция на такие раздражители как свет и шум, легкое нарушение координации движений. Последствия микроинсульта у кота не критичные и восстановление проходит самостоятельно и за относительно короткий период.

Причины инсультов у кошек

Средний возраст кошек, у которых диагностируют инсульт, составляет около 9 лет. Чаще инсульты являются вторичными по отношению к основному заболеванию, которое увеличивает риск их развития.

Основные причины, на фоне которых может возникнуть инсульт, следующие: травмы головы или тела, заболевания сердца и почек, высокое артериальное давление, онкологические процессы, некоторые паразитарные инфекции, эндокринные заболевания, такие как гипертиреоз, диабет, гиперадренокортицизм (болезнь Кушинга), а также токсические вещества, вызывающие нарушения свертываемости крови. Увеличивает риск развития инсульта длительное применение стероидных препаратов в высоких дозах.

Однако при таком большом количестве причин около 50% случаев инсультов у котов остаются с невыясненной этиологией.

Симптомы и первые признаки инсульта у кошек

Развитие инсульта протекает обычно очень быстро, и если в этот момент владелец будет находиться рядом со своим питомцем, то обязательно должен обратить внимание на первые его проявления. Особенно, если симптомов будет сразу несколько. Но в некоторых случаях признаки инсульта будут проявляться не сразу, а по прошествии несколько часов или суток и прогрессировать постепенно.

К симптомам инсульта у кошек можно отнести ниже перечисленные:

Внезапная вялость

Неестественный наклон головы

Нетипичное выражение морды

Нарушение координации движений

Разные размеры зрачков и аномальное движение глаз

Слюнотечение

Отказ конечностей

Потеря контроля актов мочеиспускания или дефекации

Поведенческие изменения (кошка может не узнавать своего хозяина или дом, у нее возможно проявление немотивированной агрессии или фобий)

Судороги

Потеря слуха

Потеря зрения

Кома.

Важно помнить, что признаки и последующие осложнения инсульта у каждой кошки могут отличаться. Зависят они от того, в какой части мозга произошло поражение ткани и насколько оно обширно.

Диагностика

Чем быстрее будут проведены осмотр, необходимая диагностика и назначено лечение, тем больше шансов у пациента на более благоприятный прогноз!

Ветеринарный врач при осмотре животного с подозрением на инсульт должен собрать подробный анамнез. Он задаст владельцу вопросы о симптомах, скорости их проявления, спросит, изменились ли они со временем.

Если у пациента был эпизод обморока, то врач должен дифференцировать, связан он с неврологической или кардиологической проблемой. У возрастных животных нередко встречается артериальная гипертензия – состояние, при котором артериальное давление повышается выше нормы и может проявляться симптомами, схожими с признаками инсульта.

Не исключено, что причиной обморока могла быть аритмия сердца. Поэтому во время осмотра обязательно проводится измерение артериального давления с помощью тонометра и, по возможности, пятиминутный мониторинг электрокардиограммы и фокусное УЗИ сердца. Если кардиологические проблемы у вашей кошки исключены, проводят неврологический осмотр с оценкой рефлексов и их нарушений. После назначают дополнительные диагностические исследования (общий и биохимический анализы крови, тестирование на уровень гормонов щитовидной железы, анализ мочи), которые могут исключить другие возможные причины нарушения мозгового кровообращения.

Для визуализации головного мозга на наличие аномалий требуется проведение МРТ или КТ. Оба вида диагностики проводятся у животных под седативной анестезией после исключения кардиологических противопоказаний.

Если вы заметили, что у вашего питомца резко появились симптомы, характерные для инсульта, требуется незамедлительно оказать первую помощь и не оставлять его без присмотра.

Необходимо сделать следующее:

Разместить питомца в боковом положении на ровной и мягкой поверхности без возвышенностей. Подложите под голову валик из свернутого полотенца, так как голова должна находиться под углом 45 градусов по отношению к телу.

Откройте окно в комнате для обеспечения свежего воздуха. Если на кошку надет ошейник, снимите его.

При приступах рвоты или судорог удерживайте питомца в статичном положении и следите, чтобы дыхательные пути были свободными. При этом не пытайтесь силой открыть пасть, так как это может привести к непроизвольному укусу или повреждению зубов у кошки.

Уберите все возможные раздражители. Выключите освещение и телевизор, если шум и яркий свет возбуждающе действуют на кошку.

Чего нельзя делать?

Не давайте ни в коем случае самостоятельно никакие лекарства до осмотра кошки врачом.

Не используйте горячие и холодные компрессы, так как это может усугубить состояние.

Не надо принудительно кормить или поить кошку, чтобы не спровоцировать аспирацию еды или воды в дыхательные пути.

Не беспокойте громкой речью и не трясите кота при подозрении у него инсульта.

Лечение инсульта у кошек

Важно как можно быстрее обратиться за ветеринарной помощью с момента проявления первых симптомов.

Лечение инсульта у котов построено на устранении провоцирующей причины, нормализации кровообращения и поддерживающей терапии.

Таким пациентам рекомендован круглосуточный мониторинг в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Основные методы лечения при инсульте следующие:

Кислородная терапия для ускорения заживления поврежденных тканей головного мозга;

Противосудорожные средства, помогающие контролировать судороги или снизить внутричерепное давление, если есть в этом необходимость;

Обезболивающие препараты при сохранении глубокой болевой чувствительности;

Лечение основных состояний, которые могли стать причиной инсульта;

Поддержание водного и электролитного баланса в виде инфузионной терапии;

Специализированное диетическое питание;

Контроль и помощь при мочеиспускании и дефекации, поддержание гигиены тела пострадавшего от инсульта кота;

Физическая реабилитация для устранения неврологического дефицита.

назначать лечение коту с инсультом должен исключительно врач

Ветеринарный врач должен будет лечить основную причину инсульта для предотвращения его рецидива. Может потребоваться пожизненный прием лекарственных препаратов и контроль выборочных показателей крови или уровня гормонов в крови, измерение артериального давления, если первопричиной окажутся заболевания сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия или гипертиреоз.